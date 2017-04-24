Fransa'daki seÃ§imlerde ilk turu kazanan Macron'dan iddialÄ± aÃ§Ä±klamalar

Fransaâ€™da En Marche" (YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ) Hareketi'nin lideri Emmanuel Macron baÅŸkent Paris'te Ã¶nemli aÃ§Ä±klamalarda bulundu

Macron, cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seçimini kazanmasÄ± halinde sorunlarÄ±n çözümü önünde engel olan sistemi reformdan geçirme sözü verdi.CumhurbaÅŸkanÄ± seçiminin ilk turunu önde bitiren Macron, Paris'te seçmenlerine hitap etti.

Macron, "EÄŸer iki hafta sonra seçimi kazanÄ±rsam, 30 yÄ±ldÄ±r sorunlarÄ±n çözümü önünde engel olan sistemi reformdan geçireceÄŸim." dedi.

"Siyaset yaÅŸamÄ±nda yeni bir sayfa açmanÄ±n zamanÄ± geldi." diyen Macron, "YapÄ±lmasÄ± gereken çok iÅŸ var, ancak sizin de vereceÄŸiniz destekle ben bu göreve hazÄ±rÄ±m." ifadesini kullandÄ±.

Fransa'da ilk defa merkez saÄŸ ve merkez sol parti adaylarÄ±nÄ±n ilk tur sonucunda birlikte elendiklerini kaydeden Macron, FransÄ±z seçmenin, bu seçimde büyük bir deÄŸiÅŸime imza atarak, ülkede artÄ±k köklü bir deÄŸiÅŸiklik istediÄŸini gösterdiÄŸini söyledi.Macron, "Biz bir yÄ±l içinde FransÄ±z siyaset yaÅŸamÄ±nÄ±n görüntüsünü deÄŸiÅŸtirdik." diye konuÅŸtu.

"Bütün FransÄ±zlarÄ± birleÅŸtirmek benim en büyük ödevim"

Seçilirse bütün FransÄ±zlarÄ±n cumhurbaÅŸkanÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± kaydeden Macron, "Bütün FransÄ±zlarÄ± birleÅŸtirmek benim en büyük ödevim olacak." dedi.Macron, güçlü bir Fransa ile AB'nin yeniden inÅŸasÄ±nÄ±n da önceliÄŸi olacaÄŸÄ± mesajÄ±nÄ± verdi.7 MayÄ±s'taki ikinci turda Emmanuel Macron ile aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Ulusal Cephe Partisi'nin lideri Marine Le Pen yarÄ±ÅŸacak.