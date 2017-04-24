Ana Sayfa | DÃœNYA 24/04/2017 08:45

Kanada'da 23 Nisan coÅŸkusu

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Ã‡ocuk BayramÄ± dolayÄ±sÄ±yla Kanada'da kutlama tÃ¶renleri yapÄ±ldÄ±

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk BayramÄ± ile TBMM'nin açÄ±lÄ±ÅŸÄ±nÄ±n 97. yÄ±ldönümü, Kanada’nÄ±n baÅŸkenti Ottawa’da düzenlenen etkinlikle kutlandÄ±.Türkiye’nin Ottawa BüyükelçiliÄŸinin önderliÄŸinde Kültür ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ±, Türk Hava YollarÄ± ve Ottawa’daki Türk derneklerince düzenlenen 23 Nisan etkinliÄŸi, "Ottawa DünyayÄ± AÄŸÄ±rlÄ±yor" isimli Kanada’nÄ±n 150. kuruluÅŸ yÄ±ldönümü kutlama etkinliÄŸi programÄ±na da alÄ±ndÄ±.

Ottawa Belediye BaÅŸkanÄ± Jim Watson, 23 Nisan etkinliÄŸine katÄ±larak bir konuÅŸma yaptÄ±. Türk BüyükelçiliÄŸi ile Ottawa’daki Türk toplumunun, Kanada’nÄ±n kuruluÅŸ yÄ±ldönümü etkinliklerine verdiÄŸi desteÄŸe teÅŸekkür eden BaÅŸkan Watson, daha sonra stantlarÄ± gezdi. SatÄ±rla KahramanmaraÅŸ dondurmasÄ± kesen Belediye BaÅŸkanÄ± Watson, Hacivat-Karagöz gösterisinin sunulduÄŸu gölge oyununu izledi.

"Bugün Türk milletinin dik durduÄŸu gündür"

Türkiye’nin Ottawa Büyükelçisi Selçuk Ünal da konuÅŸmasÄ±nda Ottawa Belediye BaÅŸkanÄ± Watson’a teÅŸekkür ederek "23 Nisan’Ä±n anlam ve önemini biliyorsunuz. Bugün Türk milletinin dik durduÄŸu gündür. Hepinizi tebrik ediyorum.’’ dedi. 

Ottawa’daki Landsdowne Kültür Merkezi’ndeki 23 Nisan kutlamasÄ±na, Rusya, Çin, Moldova, Azerbaycan, Meksika ve Hindistan toplumlarÄ±ndan çocuklar da geleneksel ve milli kÄ±yafetleriyle katÄ±ldÄ±. Çocuklar, ülkelerinin kültürüne ait dans ve ÅŸarkÄ±lardan örnekler sundu.

En büyük ilgi KahramanmaraÅŸ dondurmasÄ±na

YaklaÅŸÄ±k 10 bin kiÅŸinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± etkinlikte, en büyük ilgiyi KahramanmaraÅŸ dondurmasÄ±nÄ±n sunulduÄŸu reyon gördü. Montreal’deki bir pastane tarafÄ±ndan getirilen ve 23 Nisan nedeniyle herkese ücretsiz daÄŸÄ±tÄ±lan dondurma için kuyruÄŸa girenler, saatlerce bekledi.

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