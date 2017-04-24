Washington'da 23 Nisan coÅŸkuyla kutlandÄ±

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Ã‡ocuk BayramÄ± kutlamalarÄ± kapsamÄ±nda Washington'da gerÃ§ekleÅŸtirilen "BarÄ±ÅŸ ve DayanÄ±ÅŸma YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ ve Festivali"ne, baÅŸkent civarÄ±ndaki eyaletlerden gelen binlerce vatandaÅŸ katÄ±ldÄ±

Türkiye'nin Washington BüyükelçiliÄŸinin himayesinde, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) tarafÄ±ndan organize edilen ve Türk Hava YollarÄ± (THY) ile Kültür ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan desteklenen etkinlikler, büyük beÄŸeni ve ilgi topladÄ±.

Sabah saatlerinde Beyaz Saray'Ä±n arkasÄ±nda yer Ellipse ParkÄ±'nda bir araya gelen ABD'de yaÅŸayan Türk vatandaÅŸlarÄ±, Washington AnÄ±tÄ±'nÄ±n yanÄ±ndaki West Potomac ParkÄ±'na kadar yürüyüÅŸ gerçekleÅŸtirdi.

EtkinliÄŸe büyük ilgi

Parkta kurulan dev konser sahnesinden bir konuÅŸma yapan Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar KÄ±lÄ±ç, tüm vatandaÅŸlarÄ±n 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk BayramÄ±'nÄ± kutlayarak, birliktelik mesajlarÄ± verdi.Daha sonra TASC Kurucu baÅŸkanlarÄ±ndan Günay Evinch tarafÄ±ndan, organizasyona destek veren bazÄ± AmerikalÄ± yetkililere plaket takdim edildi.

Daha sonra sahneye çÄ±kan ÅŸarkÄ±cÄ± Kenan DoÄŸulu, coÅŸkulu kalabalÄ±ÄŸa en sevilen ÅŸarkÄ±larÄ±nÄ± seslendirdi. AyrÄ±ca Devlet Halk DanslarÄ± TopluluÄŸu'nun sunduÄŸu gösteriler de izleyiciler tarafÄ±ndan ilgiyle takip edildi.

Kutlamalar için etkinlik alanÄ±na gelen çok sayÄ±daki çocuk ve genç, AA mikrofonuna duygularÄ±nÄ± ve mutluluklarÄ±nÄ± dile getirdi.

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ÅžimÅŸek'ten 23 Nisan ve kandil mesajÄ±

IMF-Dünya BankasÄ± 2017 Bahar ToplantÄ±larÄ± kapsamÄ±nda Washington'da bulunan ve 23 Nisan etkinliklerine de katÄ±lan BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehmet ÅžimÅŸek, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, bugünün Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armaÄŸan ettiÄŸi çok özel bir gün olduÄŸunu vurgulayarak, "Bu vesileyle tüm çocuklarÄ±n, ülkemizin ve milletimizin bayramÄ±nÄ± tebrik ediyorum." dedi.ABD'de yaÅŸayan Türklerin bir araya gelmesi ve güçlü olmasÄ±nÄ±n çok önemli olduÄŸuna iÅŸaret eden Mehmet ÅžimÅŸek, aynÄ± zamanda Miraç Kandili'nin de idrak edildiÄŸini hatÄ±rlatarak, "Hem bu buluÅŸma hem de Miraç Kandili, ülkemiz ve milletimiz için hayÄ±rlara vesile olsun." ÅŸeklinde konuÅŸtu.