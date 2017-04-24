Ana Sayfa | DÃœNYA 24/04/2017 11:28

Fransa'daki seÃ§im sandÄ±klarÄ±ndan ErdoÄŸan Ã§Ä±ktÄ±

fransa seÃ§im sandÄ±ÄŸÄ±

Fransa'da dÃ¼n akÅŸam ilk turu gerÃ§ekleÅŸtirilen seÃ§im sandÄ±klarÄ±ndan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n ismi Ã§Ä±kmasÄ± ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±

13 KasÄ±m 2015'te 130 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi saldÄ±rÄ±larÄ±n ardÄ±ndan ilan edilen olaÄŸanüstü hal durumunun devam ettiÄŸi ülke Fransa dün seçimlere gitti.Seçimlerde güveliÄŸi saÄŸlamasÄ± için yaklaÅŸÄ±k 50 bin polis ve 7 bin asker görev aldÄ±. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seçimlerinde AB karÅŸÄ±tÄ± adaylarla, AB yanlÄ±sÄ± adaylarÄ±n yarÄ±ÅŸÄ± söz konusu. AB karÅŸÄ±tÄ± bir adayÄ±n kazanmasÄ± halinde topluluÄŸun var oluÅŸu da tehlikeye girebilir.

 

 

Oy kullanma iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan sosyal medyada yayÄ±nlanan fotoÄŸraflar ise seçimlere CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n damga vurduÄŸunu ortaya çÄ±kardÄ±. Bir çok gurbetçi vatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n pusulalara ErdoÄŸan ismini yazdÄ±klarÄ± gözlendi. BazÄ± vatandaÅŸlar zarflara '' Reisten baÅŸka oy verecek adam yok. Uzun adam ÅŸu Avrupa'ya bir el atsan'' ÅŸeklinde notlar bÄ±raktÄ±.

 

 

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
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