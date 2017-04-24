Ana Sayfa | DÃœNYA 24/04/2017 12:15

Fransa'da seÃ§menlere kÃ¶tÃ¼ sÃ¼rpriz BoÅŸ olmasÄ± gereken zarflar doldurulmuÅŸ

fransa seÃ§im

Fransa'da yapÄ±lan seÃ§imlerin ilk turunda Paris'in 15. bÃ¶lgesinde oy kullanmak iÃ§in sandÄ±ÄŸa giden vatandaÅŸlarÄ±n zarflarÄ±nÄ±n daha Ã¶nceden kendi adlarÄ±na baÅŸkalarÄ±nÄ±n doldurduÄŸunu Ã¶ÄŸrenildi

Paris'in 15. bölgesinde oy kullanmaya giden seçmenler kötü bir sürprizle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±. BoÅŸ olmasÄ± gereken ve seçtikleri adayÄ±n isminin bulunduÄŸu pusulayÄ± koyduklarÄ± oy zarflarÄ±, önceden birileri tarafÄ±ndan doldurulmuÅŸ çÄ±ktÄ±. Sosyal medyadan ÅŸikayetlerini dile geçiren 15. Bölge seçmenleri "zarfÄ±mÄ±za Fillon oyu konulduÄŸunu hayretler içinde keÅŸfettik" paylaÅŸÄ±mÄ± yaptÄ±. CNews'ten Julien Neny de sebebini sandÄ±k görevlilerine sorduÄŸunu fakat bir açÄ±klama getirilemediÄŸini ifade etti. Öte yandan, bir zarfta iki farklÄ± pusula oyu geçersiz kÄ±larken, aynÄ± iki oy pusulasÄ± ise geçerli sayÄ±lÄ±yor.

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