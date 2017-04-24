Ana Sayfa | DÃœNYA 24/04/2017 14:19

Kan donduran gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler TÃ¼rk bayraÄŸÄ±nÄ± ateÅŸe verdiler

tÃ¼rk bayraÄŸÄ±

Ermenistan'Ä±n baÅŸkenti Erivan'da dÃ¼zenlenen etkinlikler kapsamÄ±nda TÃ¼rkiye ve Azerbaycan bayraklarÄ±nÄ± yaktÄ±lar

Ermenistan’Ä±n baÅŸkenti Erivan’da sözde soykÄ±rÄ±mÄ±n 102. yÄ±ldönümünü anma etkinliÄŸi düzenleyen gruplar, Türkiye ve Azerbaycan bayraklarÄ±nÄ± yaktÄ±.Erivan’da bu yÄ±l 17. kez sözde soykÄ±rÄ±m anÄ±sÄ±na düzenlenen meÅŸaleli yürüyüÅŸe, Ermenistan’Ä±n iktidar partisi olan Ermenistan Cumhuriyetçi Partisi’nin gençlik örgütünün yanÄ±sÄ±ra, TaÅŸnaksütyun partisi gençlik kolu, Yerkir Tsirani partisi üyeleri ve Ermenistan iÅŸgali altÄ±ndaki DaÄŸlÄ±k KarabaÄŸ’dan ve Ermeni diasporasÄ±ndan kiÅŸiler katÄ±ldÄ±.Erivan’Ä±n merkezindeki Özgürlük MeydanÄ±’nda baÅŸlayan gösterilerde göstericiler, Türk ve Azerbaycan bayraklarÄ±nÄ± ateÅŸe verdi. Gösteriler, iki saat sürdü.

 
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