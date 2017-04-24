Okulda el bombasÄ± patladÄ± 11 Ã¶ÄŸrenci yaralandÄ±

Rusya'ya baÄŸlÄ± Kuzey Kafkasya cumhuriyetlerinden DaÄŸÄ±stan'da bir okulda patlama meydana geldiÄŸi bildirildi
DaÄŸÄ±stan Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, Tsumadinskiy bölgesinde bir okulun bilgisayar sÄ±nÄ±fÄ±nda el bombasÄ± patladÄ±.
Patlama sonucunda 1 öÄŸrenci hayatÄ±nÄ± kaybetti, 3'ü aÄŸÄ±r 11 öÄŸrenci yaralandÄ±. AÄŸÄ±r yaralÄ± öÄŸrenciler yoÄŸun bakÄ±ma alÄ±ndÄ±.BakanlÄ±k, olayÄ±n dikkatsiz silah kullanÄ±mÄ±ndan kaynaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±klarken, okul müdürü Åžamil Abakarov bir öÄŸrencinin okula getirdiÄŸi el bombasÄ±nÄ±n patladÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.