Ana Sayfa | DÃœNYA 24/04/2017 17:55

Okulda el bombasÄ± patladÄ± 11 Ã¶ÄŸrenci yaralandÄ±

daÄŸÄ±standa patlama

Rusya'ya baÄŸlÄ± Kuzey Kafkasya cumhuriyetlerinden DaÄŸÄ±stan'da bir okulda patlama meydana geldiÄŸi bildirildi

DaÄŸÄ±stan Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, Tsumadinskiy bölgesinde bir okulun bilgisayar sÄ±nÄ±fÄ±nda el bombasÄ± patladÄ±.

Patlama sonucunda 1 öÄŸrenci hayatÄ±nÄ± kaybetti, 3'ü aÄŸÄ±r 11 öÄŸrenci yaralandÄ±. AÄŸÄ±r yaralÄ± öÄŸrenciler yoÄŸun bakÄ±ma alÄ±ndÄ±.BakanlÄ±k, olayÄ±n dikkatsiz silah kullanÄ±mÄ±ndan kaynaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±klarken, okul müdürü Åžamil Abakarov bir öÄŸrencinin okula getirdiÄŸi el bombasÄ±nÄ±n patladÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.

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Balthazar

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