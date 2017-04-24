ABD'ye saldÄ±rmasÄ± beklenen Kuzey Kore'den ÅŸaÅŸÄ±rtan fotoÄŸraf

ABD ile gerginlik yaÅŸayan Kuzey Kore fÃ¼ze denemelerinin ardÄ±ndan saldÄ±rÄ±ya geÃ§mesi iddia edilirken domuz Ã§iftliÄŸi kurmasÄ± ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±

Kuzey Kore resmi haber ajansÄ± KCNA ülkenin lideri Kim Jong-un'un 22 Nisan'da Thaechon Domuz ÇiftliÄŸi'ne yaptÄ±ÄŸÄ± ziyaretin fotoÄŸraflarÄ±nÄ± yayÄ±nladÄ±. Domuz ahÄ±rÄ± ve mezbahasÄ±nda inceleme yapan Kim, çiftlikteki otomatik üretim sistemini övdü ve iÅŸçilere moral verdi.

HER ÅžEY ASKERLERÄ°N KARNININ DOYMASI Ä°ÇÄ°N

KCNA'nÄ±n haberine göre Kim, 'iÅŸçilerin yaptÄ±ÄŸÄ± baÅŸarÄ±lÄ± iÅŸlerin kendisini, halkÄ±n her zaman iyi besleneceÄŸi ve ülkenin her ÅŸartta ayakta kalacaÄŸÄ± umudu ve gururuyla doldurduÄŸunu' söyledi.Kim 'parti kararÄ±yla modern bir tesis kurmayÄ± baÅŸaran Hava Kuvvetleri ve Hava Savunma birliklerinin kahramanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±' takdir ettiÄŸini de sözlerine ekledi.Kuzey Kore lideri Thaechon Domuz ÇiftliÄŸi'ndeki iÅŸçilerin ileride ülkenin pilotlarÄ± için çok daha fazla et üreteceÄŸinden de emin olduÄŸunu kaydetti.