ABD'ye saldÄ±rmasÄ± beklenen Kuzey Kore'den ÅŸaÅŸÄ±rtan fotoÄŸraf

ABD ile gerginlik yaşayan Kuzey Kore füze denemelerinin ardından saldırıya geçmesi iddia edilirken domuz çiftliği kurması şaşırttı

Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA ülkenin lideri Kim Jong-un'un 22 Nisan'da Thaechon Domuz Çiftliği'ne yaptığı ziyaretin fotoğraflarını yayınladı. Domuz ahırı ve mezbahasında inceleme yapan Kim, çiftlikteki otomatik üretim sistemini övdü ve işçilere moral verdi.

HER ŞEY ASKERLERİN KARNININ DOYMASI İÇİN

KCNA'nın haberine göre Kim, 'işçilerin yaptığı başarılı işlerin kendisini, halkın her zaman iyi besleneceği ve ülkenin her şartta ayakta kalacağı umudu ve gururuyla doldurduğunu' söyledi.Kim 'parti kararıyla modern bir tesis kurmayı başaran Hava Kuvvetleri ve Hava Savunma birliklerinin kahramanlığını' takdir ettiğini de sözlerine ekledi.Kuzey Kore lideri Thaechon Domuz Çiftliği'ndeki işçilerin ileride ülkenin pilotları için çok daha fazla et üreteceğinden de emin olduğunu kaydetti.