ABD'den Suriye'ye yeni yaptÄ±rÄ±m kararÄ±

ABD BaÅŸkanÄ± Trump, Suriye'ye karÅŸÄ± yeni yaptÄ±rÄ±m kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bu nedenle de Suriye Bilimsel Ã‡alÄ±ÅŸmalar ve AraÅŸtÄ±rma Merkezinde Ã§alÄ±ÅŸan 271 Suriyeliyi yaptÄ±rÄ±m listesine eklediklerini aÃ§Ä±kladÄ±

ABD Maliye BakanÄ± Steven Mnuchin, kimyasal silah kullanÄ±mÄ±na iliÅŸkin ABD'nin Suriye'ye yeni yaptÄ±rÄ±mlar uygulayacaÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.Munchin, bugün yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, "Herhangi bir iÅŸlemle kimyasal silah kullanÄ±mÄ±nÄ± tolere etmeyeceÄŸiz ve Esad rejimini kabul edilemez davranÄ±ÅŸlarÄ±ndan dolayÄ± sorumlu tutmaya niyetliyiz" dedi. ABD ayrÄ±ca, Esad rejiminin Ä°dlib'de düzenlediÄŸi kimyasal silah saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili olduklarÄ± gerekçesiyle Suriye Bilimsel ÇalÄ±ÅŸmalar ve AraÅŸtÄ±rma Merkezinde çalÄ±ÅŸan 271 Suriyeliyi yaptÄ±rÄ±m listesine aldÄ±.

YAPTIRIMLAR KÄ°MYASAL SALDIRIYLA BAÅžLADI

Suriye'ye karÅŸÄ± yaptÄ±rÄ±mlar, ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n Suriye'deki rejim güçlerine ait hava üssünü vurmasÄ± üzerine uygulanmaya baÅŸladÄ±.Suriye'nin Ä°dlib kentinde rejim güçlerinin 4 Nisan tarihinde gerçekleÅŸtirdiÄŸi kimyasal saldÄ±rÄ± sonucu 100'den fazla sivil hayatÄ±nÄ± kaybederken, 500'den fazla sivil ise yaralanmÄ±ÅŸtÄ±.