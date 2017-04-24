ABD'den Ä°dlib'deki kimyasal saldÄ±rÄ±ya yÃ¶nelik flaÅŸ hamle

ABD yÃ¶netiminin, Esad rejimi tarafÄ±ndan Ä°dlib'de dÃ¼zenlenen kimyasal silah saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili olduklarÄ± gerekÃ§esiyle rejime baÄŸlÄ± Suriye Bilimsel Ã‡alÄ±ÅŸmalar ve AraÅŸtÄ±rma Merkezi gÃ¶revlisi 271 Suriyeliyi yaptÄ±rÄ±m listesine aldÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi

ABD Hazine BakanlÄ±ÄŸÄ±, yaptÄ±rÄ±m listesine alÄ±nan Suriyelilerle ilgili yazÄ±lÄ± bir açÄ±klama yaptÄ±.AçÄ±klamada, 4 Nisan'da Suriye'nin Ä°dlib kentinde Esad rejimi tarafÄ±ndan düzenlenen kimyasal saldÄ±rÄ±ya karÅŸÄ±, ülkedeki kimyasal silahlarÄ± geliÅŸtiren, gerekli materyalleri temin eden ve silahlarÄ± kullanÄ±ma sunan hükümet biriminin hedef alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.

"ABD olarak net bir mesaj gönderiyoruz"

AçÄ±klamada, ABD Hazine BakanÄ± Steven Mnuchin'in, "Bu adÄ±m, diktatör BeÅŸÅŸar Esad rejimi tarafÄ±ndan Han Åžayhun'da masum sivillere karÅŸÄ± sarin gazÄ± kullanÄ±lmasÄ±na bir cevaptÄ±r. Bu tür barbar kimyasal silahlarÄ±n yaygÄ±nlaÅŸmasÄ±nÄ± engellemek için Esad rejimini apaçÄ±k insan haklarÄ± ihlallerinden sorumlu tutacaÄŸÄ±mÄ±z noktasÄ±nda ABD olarak net bir mesaj gönderiyoruz." ifadesine de yer verildi.

En geniÅŸ kapsamlÄ± yaptÄ±rÄ±mlardan biri olduÄŸu belirtilen kararla Suriye rejimine baÄŸlÄ± Suriye Bilimsel ÇalÄ±ÅŸmalar ve AraÅŸtÄ±rma Merkezinde çalÄ±ÅŸan ve kimyasal silah geliÅŸtirilmesine görev alan 271 Suriyeli yaptÄ±rÄ±m listesine alÄ±nmÄ±ÅŸ oldu. BakanlÄ±k, yaptÄ±rÄ±m listesine alÄ±nan 271 kiÅŸinin isim ve görevlerini de ayrÄ± bir listeyle kamuoyuna duyurdu.

AçÄ±klamada, 12 Ocak 2017'de ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan 18 üst düzey Suriye rejimi yetkilisinin ve 5 Suriye rejim ordusu unsurunun kimyasal silah programÄ± sebebiyle yaptÄ±rÄ±m listesine alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± da hatÄ±rlatÄ±ldÄ±.

Esed rejiminin Ä°dlib'in Han Åžeyhun beldesine 4 Nisan'da düzenlediÄŸi kimyasal saldÄ±rÄ±da, çoÄŸu çocuk 100'den fazla sivilin öldüÄŸü, 500 kiÅŸinin gazdan etkilendiÄŸi belirtilmiÅŸti.

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, 7 Nisan'da, kimyasal saldÄ±rÄ±ya cevap olarak, saldÄ±rÄ±yÄ± gerçekleÅŸtiren uçaklarÄ±n inip kalktÄ±ÄŸÄ± Åžayrat Hava Üssüne füze saldÄ±rÄ±sÄ± düzenlenmesi talimatÄ± vermiÅŸ, böylece iç savaÅŸÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ± 2011'den bu yana ABD yönetimi Esed rejimine karÅŸÄ± ilk kez askeri bir adÄ±m atmÄ±ÅŸtÄ±.