Fransa'da cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§imi ilk turunda oylarÄ±n tamamÄ± sayÄ±ldÄ±

Fransa'da 23 Nisan Pazar gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lan cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerinin ilk turunda oylarÄ±n tamamÄ± sayÄ±ldÄ±

Fransa Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n internet sitesinde yer alan verilere göre, siyasi merkezdeki YürüyüÅŸ Hareketi'nin lideri Emmanuel Macron yüzde 24,01 ile ilk sÄ±rayÄ± alÄ±rken, aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Ulusal Cephe Partisi'nin lideri Marine Le Pen ise yüzde 21,3'le ikinci oldu.

Merkez saÄŸdaki Cumhuriyetçiler Partisi'nin adayÄ± François Fillon yüzde 20,01 ile üçüncülüÄŸü alÄ±rken, aÅŸÄ±rÄ± solcu aday Jean-Luc Melenchon'a seçmenlerin yüzde 19,58'i destek verdi. Ä°ktidardaki Sosyalist Parti'nin adayÄ± Benoit Hamon'un oy oranÄ± ise yüzde 6,36'da kaldÄ±.

Ä°lk turda ilk iki sÄ±rayÄ± kazanan Macron ve Le Pen, 7 MayÄ±s'ta düzenlenecek ikinci tur oylamada yarÄ±ÅŸacaklar.

Macron, CumhurbaÅŸkanÄ± François Hollande ve seçimin ilk turunda yarÄ±ÅŸan 11 adaydan çoÄŸunun ikinci tur için desteÄŸini almÄ±ÅŸtÄ±. Ä°kinci tura iliÅŸkin kamuoyu yoklamalarÄ±nda da önde görünen Macron'un, oylarÄ±n yüzde 60'tan fazlasÄ±nÄ± almasÄ± öngörülüyor.

SandÄ±ÄŸa gitmeyenlerin oranÄ± yüzde 22,23

Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n sonuçlarÄ±na göre, toplam 46 milyon 891 bin 594 seçmenin bulunduÄŸu ülkede sandÄ±ÄŸa gitmeyenlerin oranÄ± yüzde 22,23 oldu.

BakanlÄ±ÄŸÄ±n verilerine göre oylarÄ±n tamamÄ±nÄ±n sayÄ±lmasÄ± sonucu 11 adayÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± oylar ile oranlarÄ± (yüzde) ÅŸöyle:

- Emmanuel Macron - 8.657.326 - 24,01

- Marine Le Pen - 7.679.493 - 21,30

- François Fillon - 7.213.797 - 20,01

- Jean-Luc Melenchon - 7.060.885 - 19.58

- Benoit Hamon 2.291.565 - 6,36

- Nicolas Dupont-Aignan - 1.695.186 - 4,70

- Jean Lassalle - 435.365 - 1,21

- Philippe Poutou - 394.582 - 1,09

- François Asselineau - 332.588 - 0,92

- Nathalie Arthaud - 232.428 - 0,64

- Jacques Cheminade - 65.598 - 0,18

Ä°lk tur seçimin resmi sonuçlarÄ±nÄ±n Anayasa Konseyi tarafÄ±ndan 26 Nisan ÇarÅŸamba yerel saatle 20.00'ye (TSÄ° 21.00) kadar açÄ±klanmasÄ± bekleniyor.Ä°kinci turda kazanan aday, 14 MayÄ±s'a kadar CumhurbaÅŸkanÄ± François Hollande'dan görevi devralacak.