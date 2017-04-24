57 yaÅŸÄ±ndaki kadÄ±n astronottan yeni bir rekor

Uzayda en uzun sÃ¼reli kalma rekorunu Ã¶nceden kÄ±ran AmerikalÄ± astronot Dr. Peggy Whitson yeni bir rekora imza attÄ±

57 yaÅŸÄ±ndaki AmerikalÄ± astronot Dr. Peggy Whitson, "uzayda en uzun süreli kalan AmerikalÄ±" olarak tarihe geçti.Dr. Whitson, 534 gün uzayda geçirerek, daha önce astronot Jeff Williams'a ait olan "uzayda en uzun süreli kalan AmerikalÄ±" unvanÄ±nÄ± aldÄ±.

"Uzayda en uzun süreli kalma rekoru" ise 879 gün ile Rus kozmonotu Gennady Padalka'ya ait bulunuyor.

Eylül ayÄ±nda Dünya'ya dönmeyi planlayan Dr. Whitson'un uzayda toplam 666 gün geçirmesi bekleniyor.

"Uzaya giden en yaÅŸlÄ± kadÄ±n" rekorunun da sahibi olan 57 yaÅŸÄ±ndaki Dr. Whitson'Ä±n ayrÄ±ca bir kadÄ±n astronot olarak en çok uzay yürüyüÅŸü yapan kiÅŸi rekoru da bulunuyor.

Ä°lk kez 2002 yÄ±lÄ±nda uzaya giden ve 2008'de UluslararasÄ± Uzay Ä°stasyonu'nun (UUÄ°) komutasÄ±nÄ± devralan ilk kadÄ±n astronot olan Dr. Whitson, son görevinde de UUÄ°'nin komutasÄ±nÄ± ay baÅŸÄ±nda astronot Shane Kimbrough'dan devralmÄ±ÅŸtÄ±.Daha önceki bir açÄ±klamasÄ±nda uzayda rekor kÄ±rmak için bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildiren Dr. Whitson, pazar günü Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada "Asla bitmeyeceÄŸini umduÄŸum yolculuklardan biri" ifadesini kullanarak, uzay görevlerinde kendisine yardÄ±mcÄ± olanlara teÅŸekkür etti.Bu arada, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, kÄ±zÄ± Ivanka Trump'la birlikte Oval Ofis'teki çalÄ±ÅŸma masasÄ±ndan UUÄ°'yi arayÄ±p, Dr. Whitson ile görüntülü konuÅŸarak, rekorunu tebrik etti.