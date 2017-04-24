Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§imlerde Macron'u destekliyor

Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± FranÃ§ois Hollande, cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§iminin ikinci turunda "En March" (YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ) Hareketinin lideri Emmanuel Macron'u destekleyeceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±

Fransa'nÄ±n Sosyalist Partili CumhurbaÅŸkanÄ± Francois Hollande, partisinin adayÄ± Benoit Hamon'un ilk turunda varlÄ±k gösteremediÄŸi seçiminin ikinci turunda baÄŸÄ±msÄ±z "En March" (YürüyüÅŸ) Hareketinin lideri Emmanuel Macron'u destekleyeceÄŸini açÄ±kladÄ±.

Ulusal Cephe lideri Marine Le Pen'in Avrupa'daki diÄŸer aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ±larla baÄŸlantÄ±lÄ± olduÄŸunu savunan Hollande, "Fransa'nÄ±n yapÄ±sÄ±, birlik ve beraberliÄŸi, Avrupa üyeliÄŸi ve dünyadaki yeri söz konusu" diye konuÅŸtu.

Hollande tercihini eski baÅŸdanÄ±ÅŸmanÄ±ndan yana kullanma gerekçesini ise "Ben kendi adÄ±ma Emmanuel Macron'a oy vereceÄŸim. Çünkü ÅŸu anda Fransa'nÄ±n birlik olmasÄ±nÄ± saÄŸlayan deÄŸerleri savunan kiÅŸi o" ifadeleriyle açÄ±kladÄ±.

Hollande'Ä±n bu kÄ±sa televizyon açÄ±klamasÄ± öncesinde ilk turda elenen Cumhuriyetçi eski BaÅŸbakan François Fillon ile Sosyalistlerin adayÄ± Benoit Hamon da Macron'a desteklerini ilan etmiÅŸti.

39 yaÅŸÄ±ndaki Macron, eÄŸer 7 MayÄ±s'ta yapÄ±lacak ikinci turda Le Pen'i geçip kazanÄ±rsa Fransa tarihinin en genç cumhurbaÅŸkanÄ± olacak.

Charles De Gaulle ile baÅŸlayan 5. Cumhuriyet'in de büyük partilerden birinin adayÄ± olmadan kazanan ilk lideri olacak.

Eski Ekonomi BakanÄ± ve Hollande'Ä±n eski baÅŸdanÄ±ÅŸmanÄ± Macron, ilk turda 8.4 milyon oy aldÄ±. Bu da tüm oylarÄ±n yüzde 24'üne denk geliyor.