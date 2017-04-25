Ana Sayfa | DÃœNYA 25/04/2017 16:48

DEAÅž'Ä±n gaddar komutanÄ± bÃ¶yle yakalandÄ±

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Irak'ta devam eden operasyonlar kapsamÄ±nda DEAÅž'Ä±n komutanÄ± Ã§Ä±plak bir ÅŸekilde yakalandÄ±

Irak'Ä±n Musul kentinde terör örgütü DEAÅž'a karÅŸÄ± yürütülen operasyonlar devam ediyor. ABD öncülüÄŸündeki DEAÅž karÅŸÄ±tÄ± koalisyon güçlerinden yapÄ±lan açÄ±klamaya göre terör örgütünün Irak'ta Musul dÄ±ÅŸÄ±nda kaçacak bir yeri kalmadÄ±. Bölgeden gelen son görüntülerde ise Irak polisinin bir DEAÅž'lÄ± komutanÄ± yakalama anlarÄ± görüntülendi. ABD öncülüÄŸündeki DEAÅž karÅŸÄ±tÄ± Koalisyon Güçleri Irak Sözcüsü John Dorrian, DEAÅž'Ä±n Musul'dan baÅŸka kaçacak bir yerleri kalmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Dorrian, birkaç gün içinde Irak güçlerinin Musul'un batÄ±sÄ±nda saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± yoÄŸunlaÅŸtÄ±rarak, örgütü tamamÄ±yle Musul'dan çÄ±kartacaklarÄ±nÄ± kaydetti.

 

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