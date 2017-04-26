Ana Sayfa | DÃœNYA 26/04/2017 08:46

Ivanka Trump babasÄ±nÄ±n kadÄ±nlara yÃ¶nelik aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± bÃ¶yle savundu

Ivanka Trump

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n kÄ±zÄ± Ivanka Trump, W-20 (KadÄ±n 20) zirvesinin Berlinâ€™deki toplantÄ±sÄ±nda babasÄ±nÄ±n kadÄ±na olan bakÄ±ÅŸ aÃ§Ä±sÄ±nÄ± savundu

W-20 (KadÄ±n 20) zirvesine Almanya BaÅŸbakanÄ± Merkel, IMF BaÅŸkanÄ± Lagarde, Hollanda Kraliçesi Maxima, Kanada DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Freeland gibi siyaset dünyasÄ±nÄ±n etkili kadÄ±nlarÄ± yanÄ±nda Bank of America BaÅŸkan yardÄ±mcÄ±sÄ± Anne Finucane gibi iÅŸ dünyasÄ±nÄ±n en üst düzey yöneticileri katÄ±ldÄ±. Türkiye’yi ise zirvede W-20 zirvesinin BaÅŸkanÄ± Gülden Türktan temsil etti. 

BABAM CESARETLENDÄ°RDÄ°

W-20 zirvesinde ‘Ä°ÅŸkadÄ±nÄ± sayÄ±sÄ±nÄ± nasÄ±l artÄ±rÄ±rÄ±z’ panelinde Merkel ile biraraya gelen Ivanka Trump, ‘iÅŸkadÄ±nÄ± olarak mÄ±, yoksa babasÄ±nÄ±n danÄ±ÅŸmanÄ± olarak mÄ± panele’ katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± sorusuna ÅŸu yanÄ±tÄ± verdi: “Ben bu rolde daha çok yeniyim. Dinliyorum. Çok ÅŸey öÄŸreniyorum. Bilgileri babama götüreceÄŸim. Olumlu bir deÄŸiÅŸime katkÄ±da bulunacaÄŸÄ±mÄ± sanÄ±yorum.” BabasÄ±nÄ±n kadÄ±nlara tavrÄ± üzerine sorularÄ± ise “BasÄ±n bu konuyu abartÄ±yor” sözleriyle yanÄ±tlayan Ivanka, çevredeki kadÄ±n katÄ±lÄ±mcÄ±lar tarafÄ±ndan protesto edildi. Trump sözlerini söyle sürdürdü: “Medyada bu eleÅŸtirileri okudum. Babam özel sektörde kadÄ±nlara karÅŸÄ± hep olumlu baktÄ±. Bana bir kÄ±z olarak hiçbir engel koymadÄ±. Benimle erkek kardeÅŸlerim arasÄ±nda hiç ayrÄ±m yapmadÄ±.” BaÅŸkan Trump da kÄ±zÄ±yla gurur duyduÄŸuna dair bir tweet attÄ±.

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