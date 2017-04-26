Ana Sayfa | DÃœNYA 26/04/2017 09:31

Barack Obama 400 bin dolar deÄŸerinde konuÅŸma yapacak

obama

ABD'nin eski BaÅŸkanÄ± Barack Obam'nÄ±n bir konferansta yapacaÄŸÄ± konuÅŸma iÃ§in 400 bin dolar alacaÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi

ABD basÄ±nÄ±nda yer alan haberlere göre, ülkenin finans merkezi olarak kabul edilen Wall Street'te faaliyet gösteren Cantor Fitzgerald adlÄ± ÅŸirketin, Obama'nÄ±n yapacaÄŸÄ± konuÅŸma için eski baÅŸkana 400 bin dolar ödeyeceÄŸi belirtildi.Cantor Fitzgerald firmasÄ±nÄ±n eylül ayÄ±nda düzenleyeceÄŸi saÄŸlÄ±k konferansÄ±nda ana konuÅŸmacÄ± olarak boy gösterecek Obama'nÄ±n, konferansÄ±n öÄŸle yemeÄŸinde konuÅŸacaÄŸÄ± kaydedildi.

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