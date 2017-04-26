Ana Sayfa | DÃœNYA 26/04/2017 12:56

Merkel'den AB'ye TÃ¼rkiye'ye karÅŸÄ± tek ses olma Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

merkel

Almanya BaÅŸbakanÄ± Merkel, AB'ye seslenerek TÃ¼rkiye'de yapÄ±lan referandum sonra ErdoÄŸan'a karÅŸÄ± ortak bir yanÄ±t verme Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu

Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel'in, Avrupa BirliÄŸi'nin Türkiye'de yapÄ±lan anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi referandum sonuçlarÄ± konusunda Türkiye'ye karÅŸÄ± tek ses olmasÄ± gerektiÄŸini söylediÄŸi iddia edildi. Alman Haber AjansÄ±'nÄ±n (dpa) Hristiyan Demokrat Birlik Partilerinin Federal Meclis Grubu toplantÄ±sÄ±na katÄ±lan siyasilere dayandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± habere göre, Merkel, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n yaklaÅŸÄ±mlarÄ±na karÅŸÄ± AB'nin ortak bir yanÄ±t bulmasÄ±nÄ±n gerekli olduÄŸunu dile getirdi. Merkel'in, AB'nin Türkiye konusunda makul bir sonuca varmasÄ± için zamana ihtiyaç duyduÄŸuna dikkat çektiÄŸi de belirtiliyor.

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