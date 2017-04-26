EndonezyalÄ± en Ã¼nlÃ¼ hafÄ±zÄ± Kur'an okurken hayatÄ±nÄ± kaybetti

EndonezyalÄ± en Ã¼nlÃ¼ hafÄ±zlarÄ±ndan Åžeyh Jaafar Abdurrahman canlÄ± yayÄ±nda Kur'an-Ä± Kerim okurken yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi

Endonezya'nÄ±n en ünlü hafÄ±zlarÄ±ndan olan Åžeyh Jaafar Abdurrahman, Kur'an'Ä± Kerim'den Mülk Suresi'ni okurken fenalaÅŸarak kendinden geçti. SaÄŸlÄ±k ekiplerinin anÄ±nda müdahale edip hastaneye kaldÄ±rdÄ±ÄŸÄ± ünlü hafÄ±z tüm müdahalelere raÄŸmen kurtarÄ±lamayarak hayatÄ±nÄ± kaybetti. Hastaneden yapÄ±lan açÄ±klamada ünlü hafÄ±zÄ±n kalp krizi geçirerek hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi belirtildi.