FlaÅŸ aÃ§Ä±klama TÃ¼rkiye'de istikrar olmazsa baÅŸÄ±mÄ±z belaya girer

Macaristan BaÅŸbakanÄ± Viktor Orban Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulundaki konuÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan aÃ§Ä±klama yaptÄ±

Macaristan BaÅŸbakanÄ± Viktor Orban, Türkiye'de net bir istikrar saÄŸlayabilenlerin desteklenmesi gerektiÄŸini belirterek, "Türkiye'de istikrar olmazsa hepimizin baÅŸÄ± yakÄ±nda belaya girer." dedi.Orban, Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulundaki konuÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan basÄ±n toplantÄ±sÄ± düzenledi.Bir soru üzerine Türkiye'de 16 Nisan'da anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine iliÅŸkin yapÄ±lan halk oylamasÄ± sonrasÄ± CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä± kutladÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Orban, Türkiye'nin istikrarÄ±nÄ±n Avrupa açÄ±sÄ±ndan önemine deÄŸindi.

Orban, "Türkiye'de net bir istikrar saÄŸlayabilenleri desteklemeliyiz. Türkiye'de istikrar olmazsa hepimizin baÅŸÄ± yakÄ±nda belaya girer." ifadelerini kullandÄ±.Avrupa'nÄ±n daha büyük önceliÄŸinin Türkiye'nin istikrarlaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± olduÄŸunu vurgulayan Orban, "Aksi halde, tüm bölge yangÄ±n yerine döner ve Avrupa üzerindeki baskÄ± dayanÄ±lmaz olur. Bu yüzden ErdoÄŸan'Ä±n istikrarlÄ± bir Türk siyasi hayatÄ± oluÅŸturmasÄ±nÄ± destekliyorum." ÅŸeklinde konuÅŸtu.