Fransa'daki seÃ§imlerin ilk tur resmi sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ±

Fransa Anayasa Konseyi, cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§imin ilk tur sonuÃ§larÄ± ile ilgili Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n iki Ã¶nce paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± verileri doÄŸrulayarak resmi sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

Anayasa Konseyinin açÄ±klamasÄ±na göre, YürüyüÅŸ Hareketi lideri Emmanuel Macron yüzde 24,01 ile ilk sÄ±rayÄ± alÄ±rken, aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Ulusal Cephe Partisinin lideri Marine Le Pen yüzde 21,3'le ikinci oldu. Böylece, Macron ve Le Pen'in cumhurbaÅŸkanÄ± seçiminde ikinci tura kalmasÄ± kesinleÅŸti.

Merkez saÄŸdaki Cumhuriyetçiler Partisinin adayÄ± François Fillon yüzde 20,01 ile üçüncülüÄŸü alÄ±rken, aÅŸÄ±rÄ± solcu aday Jean-Luc Melenchon'a seçmenlerin yüzde 19,58'i destek verdi. Ä°ktidardaki Sosyalist Partinin adayÄ± Benoit Hamon'un oy oranÄ± ise yüzde 6,36'da kaldÄ±.

Ä°lk turda ilk iki sÄ±rayÄ± kazanan Macron ve Le Pen, 7 MayÄ±s'ta düzenlenecek ikinci turda yarÄ±ÅŸacak.

Anayasa Konseyinin sonuçlarÄ±na göre, toplam 47 milyon 582 bin 183 seçmenin bulunduÄŸu ülkede sandÄ±ÄŸa gitmeyenlerin oranÄ± yüzde 22,23 oldu. Konsey, ayrÄ±ca geçersiz oylarÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ±n 659 bin 997 olduÄŸunu açÄ±kladÄ±.

Resmi sonuçlara göre 11 adayÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± oylar ile oranlarÄ± (yüzde) ÅŸöyle:

- Emmanuel Macron - 8.656.346 - 24,01

- Marine Le Pen - 7.678.491 - 21,30

- François Fillon - 7.212.995 - 20,01

- Jean-Luc Melenchon - 7.059.951 - 19.58

- Benoit Hamon 2.291.288 - 6,36

- Nicolas Dupont-Aignan - 1.695.000 - 4,70

- Jean Lassalle - 435.301 - 1,21

- Philippe Poutou - 394.505 - 1,09

- François Asselineau - 332.547 - 0,92

- Nathalie Arthaud - 232.384 - 0,64

- Jacques Cheminade - 65.586 - 0,18

Ä°kinci turda kazanan aday, 14 MayÄ±s'a kadar CumhurbaÅŸkanÄ± François Hollande'dan görevi devralacak.