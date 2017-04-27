Ana Sayfa | DÃœNYA 27/04/2017 08:36

Beyaz Saray'da gÃ¼ndem Kuzey Kore

Beyaz Saray

Beyaz Saray'da yetkililer ABD senatÃ¶rlerine Kuzey Kore konusunda brifing verdi

ABD Savunma Bakan Jim Mattis, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Rex Tillerson ve Ulusal Ä°stihbarat Direktörü Dan Coats’ tarafÄ±ndan yapÄ±lan ortak yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, Kuzey Kore’nin nükleer ile balistik füze denemesi konusunda geçmiÅŸteki bütün adÄ±mlarÄ±nÄ±n baÅŸarÄ±sÄ±z olduÄŸu ve Pyongyang’Ä±n bölgenin istikrarÄ±nÄ± tehdit ettiÄŸi ifade edildi.

Kuzey Kore’nin balistik füze programÄ±nÄ±n ABD topraklarÄ±na gittikçe büyüyen bir tehdit oluÅŸturduÄŸunun altÄ± çizilen açÄ±klamada, ÅŸu ifadelere yer verildi:

"Kuzey Kore’nin nükleer silah peÅŸinde olmasÄ± acil bir ulusal güvenlik tehdidi ve en önemli dÄ±ÅŸ politika önceliÄŸidir. Görece gelmesinden sonra BaÅŸkan Trump Demokratik Kore Halk Cumhuriyeti ile kapsamlÄ± bir inceleme yapmamÄ±zÄ± talep etti. Bugün Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Joe Dunford ile birlikte söz konusu incelememizi Kongre üyelerine takdim ettik. BaÅŸkanÄ±n amacÄ± nükleer, balistik füze ve silahlanma programlarÄ±nÄ± durdurmasÄ± için Kuzey Kore'ye ekonomik yaptÄ±rÄ±mlarla baskÄ± uygulamak ve müttefik ve bölgesel ortaklarÄ±mÄ±zla diplomatik tedbirleri takip etmektir."

 
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