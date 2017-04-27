ABD itiraf etti Sincar'da neden Ã§ok sayÄ±da DEAÅž'lÄ± Ã¶ldÃ¼

ABD Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki DEAÅž karÅŸÄ±tÄ± koalisyonun sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Albay John Dorrian Sincar'da Ã§ok sayÄ±da DEAÅž'lÄ±nÄ±n Ã¶lmesinin sebebinin TÃ¼rkiye'nin saldÄ±rÄ±dan 1 saatten az zaman kala haber vermesi olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±

Türkiye'nin Sincar ve Karaçok'taki operasyonunda 70 PKK'lÄ± terörist öldürülmüÅŸ; operasyondan önce ABD, Rusya ve Kuzey Irak yönetimlerine haber verilmesine raÄŸmen PKK'lÄ±larÄ±n nasÄ±l olup da bilgilendirilmediÄŸi ve teröristlerin bölgeyi neden terk etmediÄŸi merak konusu olmuÅŸtu. Sorunun cevabÄ± yine ABD tarafÄ±ndan geldi.ABD öncülüÄŸündeki DEAÅž karÅŸÄ±tÄ± koalisyonun sözcüsü Albay John Dorrian, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde PKK terör örgütünün varlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n farkÄ±nda olduklarÄ±nÄ± ancak Türkiye'nin kendilerini Sincar ve Karaçok daÄŸÄ±na yapÄ±lan hava harekatÄ±ndan çok kÄ±sa bir süre önce bilgilendirmesi nedeniyle müttefik kuvvetleri bölgeden çekmek için yeterli zaman olmadÄ±ÄŸÄ±ndan dolayÄ± harekatÄ±n sorunlu olduÄŸunu savundu. Albay Dorrian video konferansla baÄŸlandÄ±ÄŸÄ± Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±nda (Pentagon) Suriye ve Irak'taki operasyonlar hakkÄ±nda deÄŸerlendirmelerde bulundu.

"1 SAATTEN AZ ZAMAN KALA HABER VERÄ°LDÄ°"

Türk SilahlÄ± Kuvvetlerinin (TSK) Irak'Ä±n Sincar bölgesinde ve Suriye'nin Karaçok daÄŸÄ±nda PKK terör örgütü hedeflerine yönelik gerçekleÅŸtirdiÄŸi hava harekatÄ±na iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde bulunan Dorrian söz konusu harekattan çok kÄ±sa zaman önce haberdar edildiklerini söyledi.Dorrian, "SaldÄ±rÄ±larÄ±n yapÄ±lmasÄ±na bir saatten az zaman kala bilgilendirme yapÄ±ldÄ±. Bu yeterli bir zaman deÄŸil. Bir DEAÅž karÅŸÄ±tÄ± koalisyon ortaÄŸÄ± ve bir müttefikten bekleneceÄŸi üzere bu bir koordinasyon deÄŸil bir bilgilendirme idi sadece." dedi.ABD askerlerinin Suriye'de vurulan hedeflere 10 kilometre civarÄ±nda olduÄŸunu ve haber verilen harekatÄ±n nereye ve ne zaman yapÄ±lacaÄŸÄ± konusunda da bir bilgileri olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Dorrian "Sahadaki kuvvetlerimizin güvenliÄŸini temin etmek için verilen zaman yeterli deÄŸildi." dedi.ABD'nin PeÅŸmerge veya terör örgütü PYD/PKK'nÄ±n askeri kanadÄ± YPG unsurlarÄ±nÄ± bilgilendirmediÄŸini ifade eden Dorrian saldÄ±rÄ±dan sonra da herhangi bir gruba ilk yardÄ±m saÄŸlamadÄ±klarÄ±nÄ± dile getirdi.