3. DÃ¼nya SavaÅŸÄ± baÅŸlÄ±yor Kuzey Kore yÃ¼zlerce topÃ§uyu sÄ±raya dizdi

GÃ¼ney Kore'nin kuzey sÄ±nÄ±rÄ±na 200 km menzilli THAAD fÃ¼ze savunma sisteminin montajÄ±nÄ± yapmaya baÅŸlayan ABD'ye tepki gÃ¶steren Kuzey Kore, yÃ¼zlerce topÃ§u sahile dizerek gÃ¶zdaÄŸÄ± verdi

ABD'nin Kuzey Kore sÄ±nÄ±rÄ±na yakÄ±n tatbikata baÅŸlamasÄ± üzerine ABD'ye gözdaÄŸÄ± vermek isteyen Pyongyang yönetimi, yüzlerce topçuyu sÄ±nÄ±ra dizerek adeta gövde gösterisinde bulundu.Kuzey Kore'nin nükleer baÅŸlÄ±k taÅŸÄ±yabilen uzun menzilli nükleer denemelerinin ardÄ±ndan bölgede yükselen tansiyon, ABD'nin bölgeye yaptÄ±ÄŸÄ± çÄ±karmalar ile zirve yaptÄ±.GeçtiÄŸimiz günlerde donanmasÄ±ndaki en geliÅŸmiÅŸ uçak gemisi USS Carl Vinson ve ekibinde yer alan destroyer'lar ile "Ohio sÄ±nÄ±fÄ±" güdümlü balistik füze denizaltÄ±sÄ± USS Michigan'Ä± Kuzey Kore sÄ±nÄ±rÄ±na gönderen ABD, olasÄ± bir savaÅŸa hazÄ±rlÄ±k yapÄ±yor.

THAAD FÜZE SAVUNMA SÄ°STEMÄ°NÄ°N KURULUMU TANSÄ°YONU ARTTIRDI

Güney Kore'nin kuzey sÄ±nÄ±rÄ±na 200 km menzilli THAAD füze savunma sisteminin montajÄ±nÄ± yapmaya baÅŸlayan ABD, bölgede tansiyonu iyice yükseltti. DünyanÄ±n en geliÅŸmiÅŸ füze sistemlerinden biri olarak gösterilen THAAD'Ä±n kurulumu, Kuzey Kore'nin yanÄ± sÄ±ra Çin ve Rusya'nÄ±n da tepkisini çekti.Bir çok stratejist ABD'nin bölgedeki gerilimi çok yükselttiÄŸi yorumunda bulunurken, ABD bölgedeki askeri faaliyetlerine hÄ±z veriyor. ABD lideri Trump'Ä±n da Kuzey Kore lideri Kim'in de öngörülemez yapÄ±da olup nükleer güce sahip olmalarÄ±, endiÅŸeleri artÄ±ran bir diÄŸer etken olarak gösteriliyor. BunlarÄ±n yanÄ± sÄ±ra Rusya da ABD'yi provokasyonda bulunarak Kore yarÄ±madasÄ±nÄ± savaÅŸa sürüklemekle suçluyor. GeçtiÄŸimiz günlerde ABD'ye gözdaÄŸÄ± vermek için askeri bir geçit hazÄ±rlayarak elindeki çeÅŸitli ebatlardaki savaÅŸ araçlarÄ± ve füzeleri sergileyen Kuzey Kore, bu kez de yüzlerce topçuyu sahil sÄ±nÄ±rÄ±na yÄ±ÄŸarak ABD donanmasÄ±na adeta gözdaÄŸÄ± verdi. Görüntüleri dünyaya Güney Kore'nin resmi haber ajansÄ± Yonhap servis etti.