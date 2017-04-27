AP'den ÅŸok TÃ¼rkiye kararÄ± Ä°liÅŸkiler durdurulsun fonlar askÄ±ya alÄ±nsÄ±n

Avrupa Parlamentosu TÃ¼rkiye raportÃ¶rÃ¼ HollandalÄ± parlamenter Kati Piri'nin hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± rapora gÃ¶re ErdoÄŸan kÄ±nanÄ±rken, OHAL de eleÅŸtirildi

Amerika'nÄ±n Sesi'nden Güven Özalp'Ä±n haberine göre; Avrupa Parlamentosu'nun geçen yÄ±llarda hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± raporlarÄ± çok sert ÅŸekilde eleÅŸtiren ve yok hükmünde sayÄ±p "geri gönderen" Türkiye'nin bu sene de aynÄ± yaklaÅŸÄ±m içine girme olasÄ±lÄ±ÄŸÄ± oldukça yüksek. Bunun nedeni ise Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raportörü, HollandalÄ± parlamenter Kati Piri tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan bu yÄ±lki raporun da çok sert eleÅŸtiriler içermesi.Rapor, sert içeriÄŸinin yanÄ± sÄ±ra iliÅŸkilerin devamÄ±nda yaÅŸanabilecek olasÄ± sorunlarÄ± da gözler önüne seriyor. Son dönemde Avrupa Parlamentosu'nda sÄ±kça dile getirilen Türkiye ile müzakerelerin askÄ±ya alÄ±nmasÄ± mesajÄ± bu belgede de net ÅŸekilde veriliyor.

2019'DA KRÄ°Z BEKLENTÄ°SÄ°

Taslak raporda, Avrupa BirliÄŸi Komisyonu'na ve üye devletlere, anayasa paketinin deÄŸiÅŸtirilmeden uygulanmasÄ± halinde Türkiye ile katÄ±lÄ±m müzakerelerini askÄ±ya alma çaÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±lÄ±yor. Türkiye'nin bu pakette herhangi bir deÄŸiÅŸikliÄŸe gitmeyecek olmasÄ±ndan hareketle, daha önce radikal bir geliÅŸme yaÅŸanmamasÄ± halinde, bu çaÄŸrÄ± doÄŸrultusunda 2019'da çok ciddi bir kriz yaÅŸanacaÄŸÄ± söylenebilir.Belgenin dikkat çeken diÄŸer iki vurgusu ise Gümrük BirliÄŸi ve Türkiye'ye mali yardÄ±mlarla ilgili. Ankara, Gümrük BirliÄŸi'nin güncellenmesine büyük önem veriyor. Avrupa Parlamentosu ise bu konuda da Türkiye'yi zorlama hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± içinde. Belgede, Komisyon'a yönelik olarak yapÄ±lan, "GüncellenmiÅŸ Gümrük BirliÄŸi'ne insan haklarÄ± ve temel özgürlüklerle ilgili siyasi kriterler katma" çaÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±lmasÄ± bunun ilk sinyallerinden.

FONLARIN ASKIYA ALINMASI ÇAÄžRISI

Türkiye'nin Kopenhag kriterlerine uymamasÄ± durumunda tüm katÄ±lÄ±m öncesi fonlarÄ± askÄ±ya almasÄ± çaÄŸrÄ±sÄ± da belgeye yansÄ±tÄ±ldÄ±. Söz konusu mali yardÄ±mlar 2017-2020 dönemi için yaklaÅŸÄ±k 2.5 milyar Euro seviyesinde.DiÄŸer Avrupa BirliÄŸi kurumlarÄ±nÄ±n ve liderlerinin idam cezasÄ± konusunda yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamalara paralel bir söylem Piri'nin raporunda da yer alÄ±yor. Belgede, "Ä°dam cezasÄ±nÄ±n yeniden getirilmesinin Türkiye'nin uluslararasÄ± yükümlülüklerini ihlal edeceÄŸinin ve Avrupa BirliÄŸi müzakerelerinin derhal sona ermesine yol açacaÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± çizeriz" vurgusuna yer veriliyor.

ERDOÄžAN'A KINAMA

Ä°liÅŸkilerde kriz yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± mesajÄ±yla Avrupa BirliÄŸi Konseyi'ne Türkiye ile acilen zirve yapma çaÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±lan taslakta, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n bazÄ± Avrupa BirliÄŸi liderlerini "Nazi uygulamasÄ±" yapmakla suçlamasÄ± güçlü ÅŸekilde kÄ±nanarak, bu tür açÄ±klamalarÄ±n devamÄ±nÄ±n bir siyasi ortak olarak Türkiye'nin kredibilitesinin altÄ±nÄ± kazdÄ±ÄŸÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulunuluyor.Ä°fade özgürlüÄŸü ihlallerinin ve medya özgürlüÄŸüne yönelik ciddi ihlallerin de güçlü ÅŸekilde kÄ±nandÄ±ÄŸÄ± belgede, 150'den fazla gazetecinin tutuklanmasÄ±nÄ±n endiÅŸe kaynaÄŸÄ± olduÄŸu vurgulanarak, özgür ve çoÄŸulcu bir medyanÄ±n her demokrasinin temel bileÅŸeni olduÄŸu hatÄ±rlatÄ±lÄ±yor ve Türk hükümeti tüm gazetecileri derhal serbest bÄ±rakmaya teÅŸvik ediliyor.

'OHAL' ELEÅžTÄ°RÄ°SÄ°

Avrupa Parlamentosu, 2016'nÄ±n Türkiye için zor bir yÄ±l olduÄŸunun kabul etmekle birlikte olaÄŸanüstü hal altÄ±nda alÄ±nan önlemlerin, geniÅŸ kapsamlÄ±, orantÄ±sÄ±z ve ülkede temel özgürlüklerin korunmasÄ±nda uzun süre olumsuz etki yapacak nitelikte olduÄŸu görüÅŸünde.Metinde, "OlaÄŸanüstü hal ve adil bir kampanya olmasÄ±nÄ± önleyen ÅŸartlar altÄ±nda 16 Nisan'da yapÄ±lan referandumun sonucunu not ediyoruz. Tüm usulsüzlük iddialarÄ±na iliÅŸkin baÄŸÄ±msÄ±z bir deÄŸerlendirmeyi destekliyoruz" ifadelerine de yer verildi.