ABD'den bÃ¼yÃ¼k hamle TÃ¼rkiye'nin sÄ±nÄ±rÄ±na PKK kampÄ± kuruldu

ABD ve PKK iÅŸbirliÄŸi gereÄŸi TÃ¼rkiye saf dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakÄ±lmak isteniyor. Bu nedenle ABD, TÃ¼rkiye'nin sÄ±nÄ±rÄ±na PKK kampÄ± kurduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±

ABD yönetimi ve PKK, Suriye'de iÅŸbirliÄŸini derinleÅŸtirmek ve Türkiye'nin tepkisini engellemek için, terör örgütü kadrolarÄ±nÄ± "SDG" adÄ± altÄ±nda kullanÄ±yor. PKK, Suriye'deki yapÄ±lanmasÄ±nÄ± ilk olarak PYD ve onun silahlÄ± uzantÄ±sÄ± YPG adÄ± altÄ±nda kurdu. Suriye'de 2011 sonunda iç savaÅŸÄ±n baÅŸlamasÄ±ndan sonra, terör örgütü ile ABD arasÄ±nda iÅŸbirliÄŸi giderek güçlendi. PYD/PKK, Suriye'de silah ve lojistik desteÄŸiyle kendisine yakÄ±n tuttuÄŸu bazÄ± küçük gruplarÄ± 12 Ekim 2015'te, SDG adÄ± altÄ±nda bir araya getirdi. Toplam sayÄ±larÄ± birkaç yüz kiÅŸiden ibaret olan gruplarÄ±n katÄ±lÄ±mÄ± dikkatleri dahi çekmedi. KuruluÅŸundan itibaren SDG'nin ezici çoÄŸunluÄŸu PYD/PKK'lÄ± militanlardan meydana geldi. Yeni bir yapÄ± olduÄŸu iddia edilen oluÅŸumun yönetimine de PYD/PKK hakim oldu.

SDG AMBLEMLÄ° ÜNÄ°FORMALAR

PYD/PKK teröristlerine ve elebaÅŸlarÄ±na, SDG amblemi olan üniformalar daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±. Ancak, örgüt yandaÅŸlarÄ±nÄ±n sosyal medya hesaplarÄ±nda yayÄ±nlanan görüntülerde, yer yer eski ve yeni amblemleri bir arada kullandÄ±klarÄ± da görüldü. ABD, SDG'nin kurulmasÄ±ndan itibaren PYD/PKK'ya yardÄ±mlarÄ±nÄ± hÄ±zla artÄ±rdÄ±. Amerika yönetimi, askeri yardÄ±mlarÄ±nÄ± PYD/PKK'ya deÄŸil SDG'ye yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±, hatta silahlarÄ±n yalnÄ±zca bu yapÄ± içinde sayÄ±larÄ± birkaç yüzü geçmeyen "Suriye Arap Koalisyonu"na yönlendirdiklerini idida ederek, Türkiye'nin tepkilerini önlemeye çalÄ±ÅŸtÄ±. SDG'deki birçok Arap yönetici, SDG'nin karar alma mekanizmasÄ±nda yer bulamadÄ±klarÄ± için örgütten ayrÄ±ldÄ±. Eski üst düzey yöneticilerden Abdülkerim Ubeyd, 26 Eylül 2016'da AA'ya, "PKK, SDG üzerinde hakim durumda. KararlarÄ± örgüt alÄ±yor. SDG içindeki gruplarÄ±n çoÄŸu sadece görüntüde var. SDG, PKK'nÄ±n ayrÄ±lÄ±kçÄ± hedeflerini gizlemek için kullandÄ±ÄŸÄ± bir kÄ±lÄ±ftan ibaret" açÄ±klamasÄ±nda bulundu.

AMERÄ°KALI KOMUTANIN REFAKATÇÄ°LERÄ°

Türk SilahlÄ± Kuvvetleri'nin Suriye'nun kuzeydoÄŸusunda hava harekatÄ± düzenlediÄŸi PKK'yya ait Karaçok üssüne, saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan gelen AmerikalÄ± bir komutanÄ±n Reuters haber ajansÄ± tarafÄ±ndan servis edilen görüntülerinde, dikkat çekici ayrÄ±ntÄ±lar yer aldÄ±.EnkazÄ± gezdiren elebaÅŸlarÄ±ndan, komutanÄ±n solunda yer alan Åžahin Cilo, Türk güvenlik kaynaklarÄ±nÄ±n elindeki bilgiye göre, 1990'dan bu yana PKK içerisinde. Cilo, terör örgütünün ülke yapÄ±lanmalarÄ±nÄ±n çatÄ±sÄ± durumundaki KCK'nÄ±n "Suriye Üst Yönetimi Daimi Karar OrganÄ±" üyesi. 1996'da Åžemdinli kÄ±rsalÄ±nda faaliyet yürüten Cilo, 1997-2003 arasÄ±nda Avrupa'da, 2003-2004 döneminde Irak'Ä±n Mahmur bölgesinde bulundu. Cilo, 2005'te PKK üst yönetiminde yürütme kurulu üyesiyken, 2009-2012'de örgütün özel timlerinin baÅŸÄ±na geçti. 2012'den itibaren de PKK'nÄ±n Suriye'deki tepe yönetiminde yer alan Cilo, terör örgütünün Suriye'deki askeri ve istihbarat faaliyetlerinin sorumlusu olarak biliniyor.Türk yetkililer, AA'ya yaptÄ±klarÄ± açÄ±klamada, söz konusu ÅŸahÄ±s ve diÄŸer PKK elebaÅŸlarÄ±yla ilgili bilgilerin BatÄ± ülkeleriyle birçok kez paylaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak bilhassa ABD'li yetkililerin teröristlerle temasa son vermediÄŸini vurguladÄ±. DiÄŸer taraftan, AmerikalÄ± komutana saÄŸÄ±nda eÅŸlik eden silahlÄ± teröristin, yakasÄ±nda ve kolunda "YPG" amblemi bulunmasÄ± dikkatleri çekti.

AMERÄ°KAN GAZETESÄ°NÄ°N TESPÄ°TÄ°

Washington Post gazetesi, 7 Ocak'ta, PYD/PKK'nÄ±n SDG adÄ±yla iÅŸgal ettiÄŸi Tel Abyad bölgesinde yaptÄ±ÄŸÄ± bir haber çalÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± yayÄ±nlayarak SDG'nin gerçek yüzünü ifÅŸa etmiÅŸti. Haberde, SDG'nin üçte ikisinin PYD/PKK militanlarÄ±ndan oluÅŸtuÄŸu ve PKK elebaÅŸÄ± Abdullah Öcalan'Ä±n ideolojisinin dikte edildiÄŸinin altÄ±nÄ± çizmiÅŸti. PKK'nÄ±n ABD'nin terör listesinde olduÄŸunu hatÄ±rlatan haberde, "SDG'yi eÄŸiten kiÅŸiler, Abdullah Öcalan'Ä±n ideolojisini öÄŸrenme ve kabullenmeleri gerektiÄŸini söylüyor" ifadesine yer verilmiÅŸti.

ABD SAVUNMA BAKANI'NIN Ä°TÄ°RAFI

ABD Senatosu'nun SilahlÄ± Hizmetler Komitesi'nde geçen nisan ayÄ±nda Senatör Lindsey Graham'in sorularÄ±nÄ± yanÄ±tlayan dönemin savunma bakanÄ± Ashton Carter, PKK'nÄ±n paravan uzantÄ±larÄ±nÄ± itiraf etmek zorunda kalmÄ±ÅŸtÄ±. Graham'in "PYD'yi ve YPG'yi hiç duydunuz mu?" ÅŸeklindeki sorusuna "Evet" karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± veren Carter, Senatörün, "Bunlar kimdir?" sorusunu ise "Kürt gruplar'' ÅŸeklinde cevaplamÄ±ÅŸtÄ±. SorularÄ±na "YPG, PYD'nin silahlÄ± kanadÄ± mÄ±?" diye devam eden Graham'a yanÄ±t veren Savunma BakanÄ± ise "Evet, doÄŸru" demiÅŸti.