Ana Sayfa | DÃœNYA 27/04/2017 22:22

Donald Trump'Ä±n eski danÄ±ÅŸmanÄ± hakkÄ±nda soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±

Michael Flynn

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n eski ulusal gÃ¼venlik danÄ±ÅŸmanÄ± Michael Flynn hakkÄ±nda soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±

Flynn, Trump’Ä±n baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± öncesinde Rus büyükelçi ile Rusya’ya ABD’nin uyguladÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±rÄ±mlar hakkÄ±ndaki görüÅŸmesini sakladÄ±ÄŸÄ± ve bu temaslar hakkÄ±nda BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mike Pence’i yanlÄ±ÅŸ yönlendirdiÄŸi için görevinden ayrÄ±lmak zorunda kalmÄ±ÅŸtÄ±.

Temsilciler Meclisi’ndeki Demokratlar tarafÄ±ndan Temsilciler Meclisi’nin inceleme ve hükümet reformu komisyonuna gönderilen 11 Nisan tarihli mektuba göre Pentagon, Flynn’in “yabancÄ± bir devletten kazanç saÄŸlamadan önce gerekli onayÄ± alÄ±p almadÄ±ÄŸÄ±” konusunda soruÅŸturma yürütüyor.

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