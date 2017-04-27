Ana Sayfa | DÃœNYA 27/04/2017 22:28

Putin'den Kuzey Kore iÃ§in flaÅŸ Ã§aÄŸrÄ±

putin

Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin Kore YarÄ±madasÄ±'ndaki duruma dahil olan tÃ¼m Ã¼lkelere Ã¶nemli bir Ã§aÄŸrÄ±da bulundu

Rusya'yÄ± ziyaret eden Japonya BaÅŸbakanÄ± Åžinzo Abe ile Kremlin SarayÄ±'nda bir araya gelen Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin, Kore YarÄ±madasÄ±'ndaki durumun ciddi ÅŸekilde kötüleÅŸtiÄŸini belirterek, "Konuya müdahil olan tüm ülkeleri, savaÅŸ söylemlerinden kaçÄ±nmaya, sakin ve yapÄ±cÄ± bir diyaloÄŸa çaÄŸÄ±rÄ±yoruz. Bu baÄŸlamda altÄ±lÄ± görüÅŸmelerin bir an evvel baÅŸlatÄ±lmasÄ±nÄ± ortak bir görev olarak görüyoruz." dedi.

Putin, Rusya ile Japonya arasÄ±nda aidiyet tartÄ±ÅŸmasÄ± yaÅŸanan Kuril AdalarÄ± konusunu detaylÄ±ca deÄŸerlendirdiklerini belirterek, "Kuril AdalarÄ±'nda, ortak ekonomik ve ticari faaliyetlerin yürütülmesi için öncelikli projelerin belirlenmesi konusunda anlaÅŸmaya vardÄ±k. Projelerin incelenmesi için bu yaz Japon yetkililer Kuril AdalarÄ±'na ziyarette bulunacak." ifadelerini kullandÄ±.

Rusya ve Japonya'nÄ±n, 2. Dünya SavaÅŸÄ±'nÄ±n ardÄ±ndan Kuril AdalarÄ±'nÄ±n egemenliÄŸi konusundaki uyuÅŸmazlÄ±k nedeniyle imzalayamadÄ±ÄŸÄ± barÄ±ÅŸ anlaÅŸmasÄ±na deÄŸinen Putin, her iki ülkenin stratejik çÄ±karlarÄ±na cevap veren ve halklarÄ± tarafÄ±ndan kabul görecek bir mutabakat saÄŸlanmasÄ± gerektiÄŸini belirtti.

"Kuzey Kore'yi provokasyona son vermeye çaÄŸÄ±rÄ±yoruz"

Japonya BaÅŸbakanÄ± Abe de Putin ile Kuzey Kore meselesini görüÅŸtüklerini belirterek, "Japonya ve Rusya, bu konuda yakÄ±ndan çalÄ±ÅŸmaya devam edecek. Kuzey Kore'yi BM Güvenlik Konseyi kararÄ±na uymaya ve provokatif eylemlerden uzak durmaya davet ediyoruz." dedi. 

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