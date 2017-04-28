Ä°ngiltere polisi alarma geÃ§ti bÄ±Ã§aklÄ± ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Ä°ngiltere'nin baÅŸkenti Londra'da bulunan BaÅŸbakanlÄ±k binasÄ± yakÄ±nÄ±nda bÄ±Ã§aklÄ± saldÄ±rgan polis tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Ä°ngiliz polisinden yapÄ±lan açÄ±klamada, baÅŸbakanlÄ±k ofisi "10 Numara"nÄ±n bulunduÄŸu Downing Street ile Ä°ngiliz parlamento binasÄ± arasÄ±ndaki bir noktada durdurulup aranan bir kiÅŸinin çantasÄ±nda bÄ±çak bulunmasÄ± üzerine gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi.Åžüphelinin 20'li yaÅŸlarÄ±nÄ±n sonunda bir erkek olduÄŸu belirtilen polis açÄ±klamasÄ±nda, Whitehall Caddesi'nde yaÅŸanan olayÄ±n terörle baÄŸlantÄ±lÄ± olarak soruÅŸturulmaya baÅŸlandÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± May güvenlik güçlerine teÅŸekkür etti

Yerel saatle 14.22'de (TSÄ° 16.22) yaÅŸanan olay sÄ±rasÄ±nda seçim kampanyasÄ± çerçevesinde ülkenin Derbyshire bölgesinde bulunan Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May, burada Ä°ngiliz basÄ±nÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, ÅŸüphelinin terörle baÄŸlantÄ±lÄ± olarak gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± doÄŸruladÄ±.Güvenlik güçlerine teÅŸekkür eden May, ÅŸüpheliye yönelik operasyonun polisin ve istihbarat servislerinin teyakkuzda olduÄŸunu gösterdiÄŸini kaydetti.Åžüpheli, güney Londra'da bir karakola götürüldü.

Ä°ngiliz basÄ±nÄ±nda yer alan görgü tanÄ±ÄŸÄ± ifadelerinde olay yerinde iki bÄ±çak görüldüÄŸü belirtilirken, sosyal medyada olay yerinden paylaÅŸÄ±lan fotoÄŸraflarda da kaldÄ±rÄ±mda bir sÄ±rt çantasÄ± ile iki bÄ±çak olduÄŸu görüldü.â€¨

Londra'da 22 Mart'ta ülke siyasetinin merkezi konumundaki, turistlerin yoÄŸun olarak ziyaret ettiÄŸi Westminster bölgesinde düzenlenen terör saldÄ±rÄ±sÄ±nda biri polis 5 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸ, 52 yaÅŸÄ±ndaki saldÄ±rgan vurularak öldürülmüÅŸtü.

Terör örgütü DEAÅž'Ä±n üstlendiÄŸi saldÄ±rÄ±da ölenlerden biri Ä°ngiliz parlamentosunun kapÄ±sÄ±nda görevli bir polis memuruydu.â€¨Ä°ngiltere'de terör tehdit seviyesi en üstün bir altÄ±ndaki seviye olan "ciddi" kademesinde tutulurken, özellikle Ä°ngiliz Parlamentosu, bakanlÄ±k binalarÄ± ve BaÅŸbakanlÄ±k'Ä±n bulunduÄŸu Westminster bölgesinde silahlÄ± polislerin sayÄ±sÄ± artÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.