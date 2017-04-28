Makedonya Meclisi karÄ±ÅŸtÄ± 1'i aÄŸÄ±r 9 kiÅŸi yaralandÄ±

Makedonya meclisinde yapÄ±lan seÃ§im sonucunda meclis baÅŸkanÄ± seÃ§ildi. ArdÄ±ndan Ã§Ä±kan olaylarda 9 kiÅŸi yaralandÄ±

Makedonya Meclisinde meclis baÅŸkanÄ±nÄ±n seçilmesinin ardÄ±ndan çÄ±kan olaylarda 1'i aÄŸÄ±r 9 kiÅŸi yaralandÄ±.Ülke medyasÄ±ndaki haberlere göre, maskeli bir grubun Meclise zorla girmesinin ardÄ±ndan yaÅŸanan olaylarda aralarÄ±ndan bazÄ± milletvekillerinin de bulunduÄŸu 9 kiÅŸi yaralandÄ±. Hastanelere kaldÄ±rÄ±lan yaralÄ±lardan Arnavut milletvekili Zijadin Sela'nÄ±n durumunun aÄŸÄ±r olduÄŸu ifade edildi.

Meclis binasÄ± önünde toplanan Makedon milliyetçisi Ä°ç Makedon Devrimci Örgütü-Makedonya'nÄ±n Ulusal BirliÄŸi Demokratik Partisi (VMRO-DPMNE) yanlÄ±larÄ±nÄ±n protestosu da sürüyor. Civarda sÄ±k sÄ±k ses bombalarÄ± atÄ±lÄ±rken protestocu grup da belirli aralÄ±klarla "Makedonya" sloganlarÄ± atÄ±p Makedonya milli marÅŸÄ± okuyor.Öte yandan, son olarak Makedonya Sosyal Demokratlar BirliÄŸi (SDSM) Genel BaÅŸkanÄ± Zoran Zaev'in üstünde kan olduÄŸu görüldü. BazÄ± milletvekilleri ile basÄ±n mensuplarÄ±nÄ±n rehin tutulduÄŸu Meclisten 30 milletvekili de tahliye edildi.

Protestocu VMRO-DPMNE yanlÄ±larÄ±nÄ±n oluÅŸturduÄŸu "Ortak Makedonya Ä°çin Hareketi" ise sosyal medya üzerinden herkesi baÅŸkent Üsküp'e protestolara destek olmaya çaÄŸÄ±rdÄ±.

Neler yaÅŸandÄ±?

Meclis oturumunda VMRO-DPMNE ile SDSM öncülüÄŸündeki taraflar arasÄ±nda gerginlik yaÅŸanmÄ±ÅŸ, yeni meclis baÅŸkanÄ±nÄ±n seçilmesi planlanan oturum ertelenmiÅŸti.Oturumun ertelenmesine raÄŸmen Mecliste çoÄŸunluÄŸu elinde bulunduran SDSM öncülüÄŸündeki siyasi partiler, Arnavut partisi Demokratik BütünleÅŸme BirliÄŸinden (BDÄ°) Talat Caferi'yi yeni meclis baÅŸkanÄ± seçmiÅŸti.VMRO-DPMNE yanlÄ±sÄ± protestocular, Caferi'nin Meclis BaÅŸkanÄ± seçilmesinin ardÄ±ndan Meclis önünde toplandÄ±. Yüzleri maskeli bir grup ise Meclis binasÄ±na girerek bazÄ± milletvekilleri ile basÄ±n mensuplarÄ±nÄ± rehin alÄ±p darp etti.

Makedonya CumhurbaÅŸkanÄ± siyasi parti liderlerini toplantÄ±ya çaÄŸÄ±rdÄ±

Makedonya CumhurbaÅŸkanÄ± Gyorge Ä°vanov, Makedonya Meclisinde gece boyunca devam eden ve aralarÄ±nda milletvekillerinin de bulunduÄŸu çok sayÄ±da insanÄ±n yaralandÄ±ÄŸÄ± olaylarÄ±n ardÄ±ndan siyasi parti liderlerini toplantÄ±ya çaÄŸÄ±rdÄ±.Ä°vanov, düzenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, vatandaÅŸlara sakin olmalarÄ± çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulunarak, "Sizleri soÄŸukkanlÄ± kalmaya, çeÅŸitli provokasyon, yalan haber ve manipülasyonlarÄ± dikkate almamaya davet ediyorum. Gerginliklerin sakinleÅŸmesine ve ÅŸiddetsizliÄŸe, ihtiyatlÄ± ve sorumlu davranmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandÄ±.

Ä°vanov, siyasi parti liderlerinin vatandaÅŸlarÄ±n güvenini almÄ±ÅŸ ve anayasa ile meclis kurallarÄ±na uygun bir çözüm bulmak adÄ±na en fazla sorumluluÄŸa sahip kiÅŸiler olduklarÄ±nÄ± dile getirerek, "Makedonya'nÄ±n devlet çÄ±karlarÄ±na uygun olarak sorunlarÄ±mÄ±zÄ± kendimiz çözmezsek dÄ±ÅŸarÄ±dan hiç kimse çözmeyecektir." ifadesini kullandÄ±.

Tüm milletvekilleri tahliye edildi

VMRO-DPMNE yanlÄ±sÄ± grubun meclis önündeki protestosu baÅŸladÄ±ktan kÄ±sa bir süre sonra maskeli bir grup protestocunun parlamento binasÄ±na girerek rehin aldÄ±ÄŸÄ± milletvekilleri de dahil meclisteki herkesin tahliye edildiÄŸi, binanÄ±n tamamen boÅŸaltÄ±ldÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.

Makedonya'nÄ±n resmi haber ajansÄ± MIA'nÄ±n haberine göre, yaÅŸanan olaylarÄ±n ardÄ±ndan aralarÄ±nda milletvekili ve basÄ±n mensuplarÄ±nÄ±n da bulunduÄŸu 42 kiÅŸi tÄ±bbi yardÄ±m için hastanelere baÅŸvurdu.