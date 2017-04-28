Ana Sayfa | DÃœNYA 28/04/2017 08:22

Trump'tan flaÅŸ aÃ§Ä±klama Kuzey Kore'yle diplomatik yollardan anlaÅŸmak istiyoruz

Donald Trump

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Kuzey Kore ile ABD arasÄ±nda son gÃ¼nlerde yaÅŸanan geliÅŸmeleri yorumlayarak Ã¼lke ile sorunlarÄ±nÄ± diplomatik yollarla halletmek istediÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±

Reuters haber ajansÄ±na bir mülakat veren ABD BaÅŸkanÄ±, "Diplomatik bir çözümü çok isterdik. Ancak oldukça güç" diye konuÅŸtu.Kuzey Kore Devlet BaÅŸkanÄ± Kim Jong-un'un makul bir lider olup olmadÄ±ÄŸÄ± sorusuna "Makul bir kiÅŸi olduÄŸunu düÅŸünmek istiyorum" diyerek yanÄ±t veren Trump, Kim Jong-un hakkÄ±ndaki düÅŸüncelerini de anlattÄ±:

"27 yaÅŸÄ±nda babasÄ± ölüyor ve rejimi devralÄ±yor. Ne derseniz deyin, kolay bir ÅŸey deÄŸil. Hele o yaÅŸta. YaptÄ±klarÄ±nÄ± mazur göstermeye çalÄ±ÅŸmÄ±yorum. Sadece yaptÄ±ÄŸÄ± ÅŸeyin çok zor olduÄŸunu söylüyorum."

Trump röportajda Kuzey Kore'yi 'ABD için en büyük risk' olarak tanÄ±mladÄ±.

Trump'Ä±n Beyaz Saray ekibi, ÇarÅŸamba günü ABD Senatosu'nun 100 üyesini de Beyaz Saray'a çaÄŸÄ±rarak Kuzey Kore konusunda bir bilgilendirme toplantÄ±sÄ± düzenlemiÅŸti.

BasÄ±na kapalÄ± olarak düzenlenen toplantÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ortak bir yazÄ±lÄ± açÄ±klama yapan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Rex Tillerson ile Savunma BakanÄ± James Mattis, Kuzey Kore'nin nükleer programÄ±nÄ± sonlandÄ±rmamasÄ± durumunda ilk etapta yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n artÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± ifade etmiÅŸti.

Öte yandan ABD, Güney Kore'yi Kuzey Kore tehdidine karÅŸÄ± desteklemek adÄ±na Bölge Yüksek Ä°rtifa Hava SavunmasÄ± (THAAD) yerleÅŸtirmeye baÅŸlamÄ±ÅŸ durumda.

ABD Pasifik DonanmasÄ±na baÄŸlÄ± bir nükleer denizaltÄ± ile bir uçak gemisi öncülüÄŸündeki filo ise Güney Kore açÄ±klarÄ±na ulaÅŸmÄ±ÅŸ durumda.

Trump Reuters röportajÄ±nda, THAAD savunma sistemi konusunda da konuÅŸtu ve Güney Kore'nin 1 milyar dolarlÄ±k faturayÄ± ödemesi gerektiÄŸini söyledi.

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