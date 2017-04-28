Fransa medyasÄ± aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Le Pen'e tepkili

Fransa'da 28 medya kuruluÅŸu, cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Marine Le Pen'e, dÃ¼zenlediÄŸi mitinglerde basÄ±na uyguladÄ±ÄŸÄ± kÄ±sÄ±tlama ve engellemeler nedeniyle tepki gÃ¶sterdi

Le Monde gazetesinin haberine göre, 28 medya kuruluÅŸu, seçim kampanyasÄ± çerçevesinde düzenlediÄŸi birçok mitingin medya tarafÄ±ndan izlenmesini yasaklayarak kamuoyunu bilgilendirmeyi engellediÄŸi gerekçesiyle Le Pen'e karÅŸÄ± ortak bir metin imzaladÄ±.

Le Monde, Le Point, Mediapart, L'Obs, Le Figaro, France 2, France 24, Libération ve M6 ortak metne imza atan kuruluÅŸlar arasÄ±nda yer aldÄ±.

Haberde Le Pen'in, mitinglerini takip edecek basÄ±n kuruluÅŸlarÄ±na kendisinin karar verdiÄŸi belirtildi ve siyasi partilerin medyanÄ±n iÅŸine karÄ±ÅŸma hakkÄ±na sahip olmadÄ±ÄŸÄ± vurgulandÄ±.

Fransa'da cumhurbaÅŸkanÄ± seçiminin ilk turunda YürüyüÅŸ Hareketi lideri Emmanuel Macron oylarÄ±n yüzde 24,01'ini, Le Pen de yüzde 21,30'unu aldÄ±. Macron ve Le Pen'in yarÄ±ÅŸacaÄŸÄ± ikinci tur 7 MayÄ±s'ta yapÄ±lacak.