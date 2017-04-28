Avusturya'da aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± isimden TÃ¼rkiye'yi kÄ±zdÄ±racak aÃ§Ä±klama

Avusturya'da Avusturya Ã–zgÃ¼rlÃ¼k Partisiâ€™nin (FPÃ–) geÃ§en sene cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± olan Norbert Hofer yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klama ile TÃ¼rkiye'yi kÄ±zdÄ±rdÄ±

Avusturya’da 16 Nisan referandumunun ardÄ±ndan ülkede Türkiye vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ± sahibi olan kiÅŸi sayÄ±sÄ±nÄ±n kaç olduÄŸu sorusu gündeme oturmuÅŸtu. Anayasa referandumunda Avusturya’da oy kullanan Türklerin yüzde 73’ü evet oyu vermiÅŸti. Seçimlerde oy kullanan kiÅŸi sayÄ±sÄ± ise 108 bin 561 olarak açÄ±klanmÄ±ÅŸtÄ±. Norbert, “EÄŸer karar verici ben olsaydÄ±m, Ankara’dan çifte vatandaÅŸlÄ±k konusunda bütün bilgileri alana kadar, hiçbir Türk’ün vatandaÅŸlÄ±k almasÄ±na izin vermezdim” dedi. 2016 yÄ±lÄ±nda düzenlenen Avusturya CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seçimlerinde aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Norbert Hofer oylarÄ±n yüzde 46,7'sini almÄ±ÅŸtÄ±.

AÅžIRI SAÄžCI SUÇLAR ARTTI

Öte yandan, Avusturya’da aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± suçlarÄ±n 2016 yÄ±lÄ±nda bir önceki yÄ±la göre yüzde 13 oranÄ±nda arttÄ±ÄŸÄ± belirtildi. 2015 yÄ±lÄ±nda aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± motivasyona sahip 1156 suç iÅŸlenirken, bu sayÄ± 2016 yÄ±lÄ±nda 1313’e çÄ±ktÄ±. Bu sayÄ± 2014 yÄ±lÄ±nda sadece 750 idi. Avusturya YeÅŸiller Partisi milletvekili Albert Steinhauser, aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± suçlardaki hÄ±zlÄ± yükseliÅŸin endiÅŸe verici olduÄŸunu dile getirdi.