Donald Trump Kuzey Kore'yle yaÅŸanacak bÃ¼yÃ¼k Ã§atÄ±ÅŸmadan kaygÄ±lÄ±

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump Kuzey Kore'yle son dÃ¶nemlerde yaÅŸanan krize iliÅŸkin aÃ§Ä±klama yaptÄ±

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Rex Tillerson da Washington'Ä±n Kuzey Kore'yle bu ülkeyi nükleer silahlardan arÄ±ndÄ±rma amacÄ±yla müzakere etmek istediÄŸini ve rejim deÄŸiÅŸikliÄŸi istemediklerini savundu.

Çin DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± ise müzakere ve diyalog çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

BM Güvenlik Konseyi de toplanÄ±p, Kuzey Kore'nin nükleer ve füze programÄ±na karÅŸÄ± yeni önlemleri ele almaya baÅŸladÄ±.

Kuzey Kore son haftalarda bazÄ± askeri güç gösterilerinde bulunmuÅŸ ancak yaptÄ±ÄŸÄ± son füze denemesi baÅŸarÄ±sÄ±z olmuÅŸtu.

ABD ise bölgeye savaÅŸ gemileri yolladÄ± ve Güney Kore'de tartÄ±ÅŸmalÄ± bir füze savunma sistemi kurmaya baÅŸladÄ±.

NPR radyosuna konuÅŸan ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Tillerson, "Biz rejim deÄŸiÅŸikliÄŸi istemiyoruz, Kore YarÄ±madasÄ±'nÄ±n birleÅŸmesini hÄ±zlandÄ±rmak istemiyoruz. Biz nükleer silahlardan arÄ±ndÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ bir Kore YarÄ±madasÄ± istiyoruz ve bu da bölgedeki diÄŸerlerinin istekleriyle tamamen uyumlu" dedi.

Tillerson ayrÄ±ca Çin'in Kuzey Kore'yi artÄ±k önemli bir müttefik olarak deÄŸil, bir "yük" olarak görmeye baÅŸlamÄ±ÅŸ olabileceÄŸini de vurguladÄ± ve "Çin, Kuzey Kore artÄ±k onlar açÄ±sÄ±ndan bir deÄŸer mi yoksa kendi güvenlikleri açÄ±sÄ±ndan da bir yük mü deÄŸerlendirmesini yeniden yapmaya baÅŸladÄ±" diye konuÅŸtu.

Ancak Çin DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±, Wang Yi Kore YarÄ±madasÄ±'ndaki gerilimin çÄ±ÄŸrÄ±ndan çÄ±kma tehlikesi bulunduÄŸu uyarÄ±sÄ± yaptÄ± Kuzey Kore'yle müzakerenin "tek doÄŸru seçenek" olduÄŸunu vurguladÄ±.

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Oval Ofis'te Reuters Haber AjansÄ±'na verdiÄŸ mülakatta Kuzey Kore krizinin çözümü konusunda Çin'in elinden geleni yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± da ifade etti. Trump Çin Devlet BaÅŸkanÄ± Åži Jinping'in iyi niyetle ABD'ye yardÄ±mcÄ± olmaya çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Trump, "Elinden geleni yaptÄ±ÄŸÄ±na inanÄ±yorum. Kriz ve ölümler görmek istemediÄŸi kesin. Ä°yi bir adam. Kendisini yakÄ±ndan tanÄ±ma fÄ±rsatÄ± buldum"

'Büyük, büyük çatÄ±ÅŸma riski var'

Ancak Trump, Kuzey Kore ile ABD arasÄ±nda bir savaÅŸ çÄ±kmasÄ± ihtimali olduÄŸunu söyleyerek, "Kuzey Kore'yle büyük, büyük bir çatÄ±ÅŸma ihtimali var. Ama diplomatik yollarÄ± tercih ediyorum" dedi.

ABD BaÅŸkanÄ±, "Diplomatik bir çözümü çok isterdik. Ancak oldukça güç" diye konuÅŸtu.

Kuzey Kore Devlet BaÅŸkanÄ± Kim Jong-un'un makul bir lider olup olmadÄ±ÄŸÄ± sorusuna "Makul bir kiÅŸi olduÄŸunu düÅŸünmek istiyorum" diyerek yanÄ±t veren Trump, Kim Jong-un hakkÄ±ndaki düÅŸüncelerini de anlattÄ±:

"27 yaÅŸÄ±nda babasÄ± ölüyor ve rejimi devralÄ±yor. Ne derseniz deyin, kolay bir ÅŸey deÄŸil. Hele o yaÅŸta. YaptÄ±klarÄ±nÄ± mazur göstermeye çalÄ±ÅŸmÄ±yorum. Sadece yaptÄ±ÄŸÄ± ÅŸeyin çok zor olduÄŸunu söylüyorum."

Trump röportajda Kuzey Kore'yi 'ABD için en büyük risk' olarak tanÄ±mladÄ±.

Kaynak: BBC Türkçe