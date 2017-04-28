Tillerson'dan Kuzey Kore'yle ilgili flaÅŸ aÃ§Ä±klama

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Rex Tillerson, Kuzey Kore ile mÃ¼zakereye aÃ§Ä±k olduklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde konuÅŸan Tillerson, Kuzey Kore'nin komÅŸu ülkelerine nükleer saldÄ±rÄ±da bulunmasÄ± tehlikesinin de "gerçek" olduÄŸunu belirtti.Kuzey Kore son haftalarda bazÄ± askeri güç gösterilerinde bulunmuÅŸ ancak yaptÄ±ÄŸÄ± son füze denemesi baÅŸarÄ±sÄ±z olmuÅŸtu. ABD ise bölgeye savaÅŸ gemileri yolladÄ± ve Güney Kore'de tartÄ±ÅŸmalÄ± bir füze savunma sistemi kurmaya baÅŸladÄ±.Binlerce ABD askerinin Kuzey Kore'nin komÅŸularÄ± Güney Kore ve Japonya'ya konuÅŸlandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± biliniyor.

Güvenlik Konseyi üyelerine seslenen Tillerson, Kuzey Kore'ye karÅŸÄ± diplomatik ve ekonomik önlemler almaya hazÄ±r olduklarÄ± uyarÄ±sÄ± yaptÄ±. Bu önlemler arasÄ±nda, askeri müdahalenin yanÄ±nda, Kuzey Kore ile baÄŸlantÄ±sÄ± olan ÅŸirket ve bireylere yaptÄ±rÄ±mlar getirilmesi de bulunuyor.

Tillerson, durumu kontrol altÄ±na almalarÄ±nÄ±n zamanÄ±nÄ±n geldiÄŸini söyleyerek, Kuzey Kore'nin ABD sahasÄ±na saldÄ±rabilecek konuma gelmesinin de an meselesi olduÄŸuna dikkat çekti.