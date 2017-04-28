Arnavutluk'ta cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imleri sonuÃ§landÄ±

Arnavutluk'taki cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§iminin 4'Ã¼ncÃ¼ turunda kazanan Meta oldu

Arnavutluk'ta tek adayÄ±n olduÄŸu cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seçiminin 4'üncü turu, Arnavutluk Meclisinde düzenlenen oturumda yapÄ±ldÄ±.Haziran ayÄ±nda yapÄ±lacak genel seçime geçici hükümetle gidilmesini talep eden ve bu nedenle ÅŸubat ayÄ±ndan itibaren Meclis çalÄ±ÅŸmalarÄ±na katÄ±lmayÄ±p çadÄ±rlÄ± eylem düzenleyen muhalefet partileri seçime katÄ±lmadÄ±.89 milletvekilinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± oturumda Sosyalist BütünleÅŸme Hareketi (LSI) Genel BaÅŸkanÄ± ve Meclis BaÅŸkanÄ± Ä°lir Meta, 87 milletvekilinin desteÄŸini alarak Arnavutluk'un 7'nci cumhurbaÅŸkanÄ± seçildi. Seçime katÄ±lan 2 milletvekili ise Meta'yÄ± desteklemedi.Arnavutluk'un mevcut cumhurbaÅŸkanÄ± Bujar Nishani'nin görevi 24 Temmuz'da sona erecek.

AdaylÄ±k ve seçilme süreci

Arnavutluk'taki cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seçiminin ilk üç turu aday olmadan tamamlanmÄ±ÅŸtÄ±. Anayasaya göre, adaylÄ±k baÅŸvurusunda bulunacak kiÅŸinin en az 20 milletvekilinin desteÄŸini almasÄ± gerekiyordu. Meta, 23 milletvekilinin desteÄŸiyle aday oldu.

Seçimin ilk üç turunda adayÄ±n, 140 milletvekilinin beÅŸte üçününün desteÄŸini almasÄ± gerekiyor. Ä°lk üç turda seçim gerçekleÅŸmezse dördüncü ve gerekli olduÄŸu takdirde beÅŸinci turda 71 milletvekilinin oyu yeterli sayÄ±lÄ±yor.

Arnavutluk'ta 18 Haziran'da yapÄ±lacak genel seçim öncesinde, mayÄ±s ayÄ±nda meclisin prosedür gereÄŸi feshedilecek olmasÄ± nedeniyle cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seçimi erkene alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.

Meta kimdir?

24 Mart 1969 tarihinde Ä°skarapar'da dünyaya gelen Ä°lir Meta, lisans ve yüksek lisansÄ±nÄ± tamamladÄ±ÄŸÄ± Tiran Üniversitesinde iktisat ve siyaset bilimi eÄŸitimleri aldÄ±.

Halen Arnavutluk Meclis BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± görevini yürüten Meta, bu göreve Eylül 2013'te baÅŸladÄ±. 1999-2002 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda da baÅŸbakanlÄ±k da yapan Meta, siyasi kariyeri boyunca bakanlÄ±k görevlerinde de bulundu.Ä°ktidardaki koalisyonun ortaklarÄ±ndan LSI'nin genel baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± görevini de sürdüren Meta, 1992 yÄ±lÄ±ndan itibaren tüm dönemlerde milletvekilliÄŸi yaptÄ±.Ä°ngilizce ve Ä°talyanca bilen Meta, evli ve üç cocuk babasÄ±.