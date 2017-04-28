Åžam ile Ä°dlib'deki hava saldÄ±rÄ±larÄ±nda Ã¶lÃ¼ ve yaralÄ±lar var

BaÅŸer Esad yÃ¶netimine ait savaÅŸ uÃ§aklarÄ± Ä°dlib ve Åžam'daki yerleÅŸim yerlerine saldÄ±rdÄ±. SaldÄ±rÄ±lar sonucunda 4 sivil hayatÄ±nÄ± kaybederken 11 kiÅŸi yaralandÄ±

Ä°dlib'deki sivil savunma yetkililerinden Leys el-Faris, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, Ä°dlib'in Sermin beldesine düzenlenen hava saldÄ±rÄ±larÄ± sonucu 4 sivilin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸini, 7 sivilin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.SaldÄ±rÄ±larda çok sayÄ±da yerleÅŸim yerinin de yÄ±kÄ±lÄ±p hasar gördüÄŸünü belirten Faris, "Hama'nÄ±n kuzeyindeki Kafr Zeyta beldesinde Ebu Ubeyde bin Cerah Camisi hava saldÄ±rÄ±sÄ± sonucu yÄ±kÄ±larak kullanÄ±lamaz hale geldi. Rejim, müttefikleriyle Ä°dlib ve Hama kÄ±rsalÄ±na yoÄŸun ÅŸekilde saldÄ±rÄ±yor." diye konuÅŸtu.

"Kabun Mahallesi yoÄŸun bombardÄ±man altÄ±nda"

Duma ilçesindeki Suriye Yerel Koordinasyon Komitesi Üyesi Yusuf el-Bustani de rejimin, baÅŸkent Åžam'da muhaliflerin kontrolündeki Kabun Mahallesi'ne karadan ve havadan yoÄŸun ÅŸekilde saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.