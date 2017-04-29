Kuzey Kore'den ABD'ye bir fÃ¼ze denemesi daha

Kuzey Kore, ABD'ye karÅŸÄ± fÃ¼ze denemelerini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. Kuzey Kore'ye sert tepki gÃ¶steren ABD baÅŸkanÄ± Trump, "Kuzey Kore bugÃ¼n fÄ±rlattÄ±ÄŸÄ± baÅŸarÄ±sÄ±z fÃ¼ze ile Ã‡in'in ve onun saygÄ±n devlet baÅŸkanÄ±nÄ±n arzusuna saygÄ±sÄ±zlÄ±k etmiÅŸtir." ifadesini kullandÄ±

Kuzey Kore bir kez daha balistik füze denemesi yaparak Amerika BirleÅŸik Devletleri'ne meydan okudu. Güney Kore ordusu, düÅŸman kardeÅŸi Kuzey Kore'nin yeni bir balistik füze denemesi gerçekleÅŸtirdiÄŸini duyurdu. Füzenin baÅŸkent Pyongyang'Ä±n kuzeyinden ateÅŸlendiÄŸi ve birkaç saniye havada kaldÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Amerika BirleÅŸik Devletleri de ilk gelen belirtilerin denemenin baÅŸarÄ±sÄ± olduÄŸunu ortaya koyduÄŸunu öne sürdü. Pyongyang yönetimi füze ve nükleer denemeleri nedeniyle baÅŸta ABD olmak üzere komÅŸu ülkelerin büyük tepkisini çekiyor.

ABD'DEN Ä°LK AÇIKLAMA

ABD Pasifik Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ± (PACOM) Sözcüsü Deniz BinbaÅŸÄ± Dave Benham, Kuzey Kore'nin yeni bir balistik füze denemesi yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.PACOM'dan yapÄ±lan açÄ±klamada, Kuzey Kore'nin yerel saatle cumartesi günü sabaha karÅŸÄ± gerçekleÅŸtirdiÄŸi balistik füze denemesinin baÅŸarÄ±sÄ±z olduÄŸu, füzenin Kuzey Kore sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± terk etmeden düÅŸtüÄŸü bildirildi.KN-17 adÄ± verilen orta menzilli füzenin, Pukchang havaalanÄ±nÄ±n yaklaÅŸÄ±k 35 kilometre uzaÄŸÄ±na düÅŸtüÄŸünün tahmin edildiÄŸi belirtildi.

TRUMP, TWITTER'DAN MESAJ VERDÄ°

Kuzey Kore'nin baÅŸarÄ±sÄ±z füze denemesinden kÄ±sa bir süre sonra ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, sosyal medyada Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, "Kuzey Kore bugün fÄ±rlattÄ±ÄŸÄ± baÅŸarÄ±sÄ±z füze ile Çin'in ve onun saygÄ±n devlet baÅŸkanÄ±nÄ±n arzusuna saygÄ±sÄ±zlÄ±k etmiÅŸtir." ifadesini kullandÄ±.Öte yandan, Amerikan Fox News kanalÄ±na konuÅŸan ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Rex Tillerson da "Yeni bir nükleer deneme yapmasÄ± halinde Çin, Kuzey Kore'yi yaptÄ±rÄ±mlarla tehdit etti." deÄŸerlendirmesinde bulundu.Çin yönetiminin bu konuda kendilerini temin ettiÄŸini aktaran Tillerson, Kuzey Kore konusunda Pekin ile yakÄ±n bir iÅŸbirliÄŸi halinde olduklarÄ±na dikkati çekti.Geçen sonbaharda 5'inci nükleer denemesini yapan Pyongyang yönetiminin yakÄ±n bir zamanda yeni bir nükleer deneme için hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± yönünde raporlar geldiÄŸi ifade ediliyor.

SON FÜZE DENEMESÄ° 16 NÄ°SAN'DA

Kuzey Kore, son balistik füze denemesini 16 Nisan'da gerçekleÅŸtirmiÅŸti. Füze denemesinin ardÄ±ndan bölgede ABD'nin askeri varlÄ±ÄŸÄ± artÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ, Güney Kore'ye THAAD savÄ±nma sistemleri yerleÅŸtirilmiÅŸti.