Ana Sayfa | DÃœNYA 29/04/2017 09:21

Sincar saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Barzani ErdoÄŸan'la gÃ¶rÃ¼ÅŸmek iÃ§in TÃ¼rkiye'de

barzani

Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi BaÅŸbakanÄ± NeÃ§irvan Barzani, Sincar saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan TÃ¼rkiye'ye gelerek Atlantik zirvesine katÄ±ldÄ±

Atlantik Konseyi Ä°stanbul Zirvesi 2017'nin sürpriz konuÄŸu,Irak Kürt Bölgesel Yönetimi BaÅŸbakanÄ± Neçirvan Barzani, öÄŸleden sonra CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile görüÅŸeceÄŸini söyledi. GörüÅŸme Mabeyn KöÅŸkü'nde gerçekleÅŸecek. Ä°kili Türkiye'nin, Irak'Ä±n Åžengal ve Suriye'nin kuzeydoÄŸusundaki Karaçok DaÄŸÄ±'na yönelik düzenlediÄŸi operasyonlarÄ±n ardÄ±ndan ilk kez bir araya gelecek.

ATLANTÄ°K ZÄ°RVESÄ° Ä°ÇÄ°N GELDÄ°

Atlantik Konseyi Ä°stanbul Zirvesi 2017 oturumuna katÄ±lmak üzere Ä°stanbul' a gelen Irak Kürt Bölgesel Yönetimi BaÅŸbakanÄ± Neçirvan Barzani bugün Ä°stanbul'da CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'la görüÅŸeceÄŸini belirtti.Atlantik Konseyi Ä°stanbul Zirvesi 2017 oturumuna Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) BaÅŸbakanÄ± Neçirvan Barzani, IKBY DoÄŸal Kaynaklar BakanÄ± AÅŸti Hawrami ile birlikte katÄ±lÄ±yor.Atlantik Zirvesi davetli listesinde ismi bulunmayan sürpriz konuk Neçirvan Barzani, protokolde ErdoÄŸan'a yakÄ±n oturdu.

GÖRÜÅžME MABEYN KÖÅžKÜ'NDE

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Neçirvan Barzani'yi bugün saat 16.00'da kabul edecek. GörüÅŸme Mabeyn KöÅŸkü'nde gerçekleÅŸecek.Türkiye'nin Irak'ta Sincar DaÄŸÄ±'na düzenlediÄŸi hava operasyonu, büyük yankÄ± uyandÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±. Operasyonun hedefi, Sincar'Ä± Kandil DaÄŸÄ±'nÄ±n ardÄ±ndan ikinci karargâh ve üs bölgesi olarak kullanmayÄ± hedefleyen terör örgütü PKK'nÄ±n bölgeye konuÅŸlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± ve sayÄ±larÄ± 2 bin 500'e ulaÅŸan gruptu.

 

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