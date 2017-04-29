Ana Sayfa | DÃœNYA 29/04/2017 10:01

Almanya'da camiye molotofla saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi

molotof

Almanya'nÄ±n Weil am Rhein kentinde bulunan EyÃ¼p Sultan Camii'ne dÃ¼zenlenen molotoflu saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ± tepki gÃ¶sterdi

Almanya'nÄ±n Ä°sviçre ve Fransa sÄ±nÄ±rÄ±ndaki Weil am Rhein kentinde Diyanet Ä°ÅŸleri Türk Ä°slam BirliÄŸine baÄŸlÄ± Eyüp Sultan Camii'ne molotoflu saldÄ±rÄ± düzenlendi. Almanya'da camilere yapÄ±lan saldÄ±rÄ±lara bir yenisi daha eklendi. Çok sayÄ±da Türk'ün yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Almanya'nÄ±n Ä°sviçre ve Fransa sÄ±nÄ±rÄ±ndaki Weil am Rhein kentinde faaliyette bulunan Eyüp Sultan Camii'ne molotoflu saldÄ±rÄ± düzenlendi. SaldÄ±rÄ± anÄ± güvenlik kameralarÄ± tarafÄ±ndan da kaydedildi.

TÜRK VATANDAÅžLARI TEPKÄ° GÖSTERDÄ°

Polis, olayÄ±n saat 01.45 sÄ±ralarÄ±nda beÅŸ kiÅŸi tarafÄ±ndan gerçekleÅŸtirildiÄŸini ve beÅŸ adet molotofkokteyli atÄ±lan camide maddi hasar meydana geldiÄŸini, olayÄ±n çok yönlü olarak araÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. SaldÄ±rÄ±, kentte yaÅŸayan Türk vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n tepkisine neden oldu.

"EYLEM ÅžEKLÄ° PKK TARAFTARLARININ Ä°ÅžÄ°NE BENZÄ°YOR?"

Eyüp Sultan Camii Cemiyeti BaÅŸkanÄ± Necati CoÅŸkun, olayÄ±n Türk ve Ä°slam toplumuna karÅŸÄ± giriÅŸilen kabul edilmez bir saldÄ±rÄ± olduÄŸunu belirterek, faillerin bir an önce yakalanÄ±p yargÄ±lanmasÄ±nÄ± istedi. CoÅŸkun, "Güvenlik kameralarÄ±nÄ±n görüntülerine bakacak olursak saldÄ±rganlarÄ±n biri görüntü çekiyor, diÄŸerleri molotofkokteylleri atÄ±yor. Eylem ÅŸekli PKK taraftarlarÄ±nÄ±n iÅŸine benziyor. Türkiye'nin teröre karÅŸÄ± Irak ve Suriye'deki baÅŸarÄ±sÄ±na PKK yandaÅŸlarÄ± Avrupa'da camilerimize saldÄ±rarak karÅŸÄ±lÄ±k veriyor. PKK'nÄ±n buna benzer saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± geçmiÅŸte yaÅŸadÄ±k. Bu saldÄ±rÄ± da onu andÄ±rÄ±yor. DiÄŸer yandan Alman medyasÄ± ve siyasiler aylardÄ±r Diyanet Ä°ÅŸleri Türk Ä°slam BirliÄŸini hedefe alarak devamlÄ± olumsuz yayÄ±nlar ve açÄ±klamalar yapÄ±yorlar. Bu tür açÄ±klamalar ve yayÄ±nlar Ä±rkçÄ±larÄ± cesaretlendiriyor. Son aylarda camilere karÅŸÄ± yapÄ±lan saldÄ±rÄ±larda artÄ±ÅŸÄ±n sorumlusu, sorumsuz bir ÅŸekilde açÄ±klama yapan ve DÄ°TÄ°B'e karÅŸÄ± karalama kampanyasÄ± yapan Alman medyasÄ±dÄ±r. Camimize yapÄ±lan saldÄ±rÄ±da çok ÅŸükür maddi hasar dÄ±ÅŸÄ±nda bir zararÄ±mÄ±z yoktur. Bu saldÄ±rÄ± Alman toplumu içinde uyum içerisinde yaÅŸayan toplumumuzu üzmüÅŸtür." dedi.

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