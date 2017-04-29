Ana Sayfa | DÃœNYA 29/04/2017 14:11

PYD bayraklÄ± ABD tanklarÄ± TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rÄ±na konuÅŸlandÄ±rÄ±ldÄ±

abd pyd

ABD ordusu PYD'ye olan desteÄŸini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. YPG bayraklÄ± ABD tanklarÄ± TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rÄ±na Ã§ok yakÄ±n bir mesafeye yerleÅŸtirilmesi Ã¼zerine konuÅŸan Pentagon SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Albay Davis, ''SÄ±nÄ±r alanlarÄ± da bizim hareket alanlarÄ±mÄ±za dahil." dedi.

ABD ordusu, terör örgütü PYD/YPG'nin baÅŸÄ±nÄ± çektiÄŸi Suriye Demokratik Güçleri ile birlikte Türkiye sÄ±nÄ±rÄ±na çok yakÄ±n bir mesafeye zÄ±rhlÄ± araçlarÄ±nÄ± konuÅŸlandÄ±rdÄ±. ABD zÄ±rhlÄ±larÄ±nÄ±n, YPG bayraÄŸÄ± taÅŸÄ±yan araçlarla birlikte aynÄ± konvoyda görüntülendi.

TSK, BÖLGEYÄ° TOP ATIÅžINA TUTMUÅžTU

Türkiye sÄ±nÄ±rÄ±na birkaç yüz metre uzaklÄ±kta bulunan Derbesiye köyü, geçtiÄŸimiz günlerde Türk SilahlÄ± Kuvvetleri tarafÄ±ndan topçu atÄ±ÅŸÄ±na tutulmuÅŸtu. ABD zÄ±rhlÄ±larÄ±nÄ±n, YPG bayraÄŸÄ± taÅŸÄ±yan araçlarla birlikte sÄ±nÄ±r hattÄ±nda konvoy ÅŸeklinde hareket etmesi Reuters ve Associated Press gibi uluslararasÄ± haber ajanslarÄ± tarafÄ±ndan görüntülendi.

''SINIR ALANLARI DA BÄ°ZÄ°M HAREKET ALANLARIMIZA DAHÄ°L''

Pentagon Sözcüsü Albay Davis, günlük basÄ±n brifinginde konuya iliÅŸkin, "Suriye'nin kuzeyinin tamamÄ±nda ortaklarÄ±mÄ±z olan Suriye Demokratik Güçleri ile hareket eden ABD askerleri var. SÄ±nÄ±r alanlarÄ± da bizim hareket alanlarÄ±mÄ±za dahil." dedi. Ancak Sözcü, bunun, "PYD/PKK'nÄ±n Türkiye'ye yönelik saldÄ±rÄ±larÄ±na TSK'nÄ±n karÅŸÄ±lÄ±k vermesini engellemek üzere yapÄ±lÄ±p yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±" sorusuna ise yanÄ±t vermekten kaçÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.

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