AP BaÅŸkanÄ±ndan Ã¶nemli aÃ§Ä±klama TÃ¼rkiyeâ€™ye kapÄ±yÄ± kapatmayacaÄŸÄ±z

Avrupa Parlamentosu BaÅŸkanÄ± Antonio Tajani, TÃ¼rkiye ile ilgili Ã¶nemli aÃ§Ä±klamalarda bulundu

Brüksel’de Ä°ngiltere’nin AB’den ayrÄ±lÄ±ÅŸÄ±yla ilgili 27’li formattaki özel zirveye katÄ±ldÄ±ktan sonra açÄ±klamalarda bulunan AP BaÅŸkanÄ± Antonio Tajani, “Türkiye’ye kapÄ±yÄ± kapatmayacaÄŸÄ±z” dedi. Tajani, “Türkiye bir aday ülke, umarÄ±m Kopenhag Kriterleri’ni yerine getirmek için gereken her ÅŸeyi yapar. Tabii ki Türkiye’ye kapÄ±yÄ± kapatmayacaÄŸÄ±z, idam cezasÄ± tartÄ±ÅŸmalarÄ±, gazetecilerin tutuklanmasÄ± kabul edilemez. BasÄ±n özgürlüÄŸü demokrasinin en temel unsuru, temel taÅŸÄ±” diye konuÅŸtu.

ÜÇLÜ GÖRÜÅžME ARAYIÅžI

AB Zirvesi sonrasÄ±nda basÄ±na konuÅŸan Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel, AB Konseyi BaÅŸkanÄ± Donald Tusk ve AB Komisyonu Jean-Claude Juncker’in, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ile Brüksel’de görüÅŸmeye çalÄ±ÅŸacaklarÄ±nÄ± söyledi. Üçlü görüÅŸme olasÄ±lÄ±ÄŸÄ± üzerinde uzunca bir süredir duruluyor. Merkel görüÅŸmenin 25 MayÄ±s’ta Brüksel’de yapÄ±lacak NATO Zirvesi sÄ±rasÄ±nda yapÄ±labileceÄŸini belirtti. GörüÅŸmeye iliÅŸkin detaylar henüz netleÅŸmiÅŸ deÄŸil.