NATO TÃ¼rkiye olmadan kuÅŸkusuz zayÄ±f olur

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg yaptÄ±ÄŸÄ± son aÃ§Ä±klamada TÃ¼rkiye'nin kendileri iÃ§in Ã§ok Ã¶nemli bir Ã¼lke olduÄŸunu vurguladÄ±

Stoltenberg, Alman "Welt am Sonntag" gazetesine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, Türkiye'nin Kosova, Afganistan ve Akdeniz'de NATO'ya merkezi önemde katkÄ± saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

"NATO, kuÅŸkusuz Türkiye olmadan zayÄ±f olur." ifadesini kullanan Stoltenberg, Türkiye'nin krizlerin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± Suriye ve Irak'a yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ±, coÄŸrafi konumu ve askeri yeteneÄŸiyle DEAÅž'e karÅŸÄ± mücadelede çok büyük öneme sahip olduÄŸunu vurguladÄ±.

Türkiye'nin stratejik açÄ±dan mühim Karadeniz bölgesine sÄ±nÄ±rÄ±yla da NATO için Rusya ile iliÅŸkilerdeki önemli bir yere sahip olduÄŸunu anlatan Stoltenberg, "Türkiye, Avrupa'nÄ±n güvenliÄŸi ve NATO için anahtar bir ülkedir." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Stoltenberg, Türkiye'nin politikasÄ±nÄ± eleÅŸtiren BatÄ±lÄ± ülkelere çaÄŸrÄ±da bulunarak, "Müttefikleri, karÅŸÄ±lÄ±klÄ± saygÄ± göstermeye, sakin kalmaya ve tartarak yaklaÅŸÄ±m göstermeye teÅŸvik ediyorum." dedi.

Türkiye'nin tüm yükümlülüklerini yerine getirmeyi sürdürdüÄŸüne iÅŸaret eden Stoltenberg, "Türkiye'den baÅŸka bir NATO ülkesinin teröristler tarafÄ±ndan bu kadar yoÄŸun saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± bir düÅŸünün lütfen. Bu ülkenin kendisini savunmaya ve Temmuz 2016'da baÅŸarÄ±sÄ±z darbe giriÅŸimine katÄ±lanlarÄ± cezalandÄ±rmaya hakkÄ± var. Ancak bunun hukuk devleti prensiplerine uygun olmasÄ± lazÄ±m." diye konuÅŸtu.

Stoltenberg, NATO'da birlikte durma ve her zaman üye ülkelerinin birbirini savunmaya hazÄ±r olduÄŸunu ifade ederek, öncelikle birleÅŸtiren ÅŸeylere odaklanÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini kaydetti.