Ana Sayfa | DÃœNYA 30/04/2017 11:05

Donald Trump'tan o isme sÃ¼rpriz davet

donald trump

ABD BaÅŸkanÄ± Trump, Filipinler lideri Rodrigo Duterte'yÄ± arayarak Beyaz Saray'a davet etti

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, sÄ±k sÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ± sÄ±ra dÄ±ÅŸÄ± açÄ±klamalarla gündem yaratan Filipinler Devlet BaÅŸkanÄ± Rodrigo Duterte ile bir telefon görüÅŸmesi gerçekleÅŸtirdi. GörüÅŸmede Kuzey Kore konusunun masaya yatÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.Beyaz Saray'dan yapÄ±lan açÄ±klamada, Trump'Ä±n Filipinler liderini Washington'a davet ettiÄŸi ve iki liderin KasÄ±m ayÄ±ndan bir görüÅŸme yapacaklarÄ± belirtildi.

Duterte birkaç gün önce ABD'ye Kuzey Kore konusunda soÄŸukkanlÄ± bir politika izlemesini önermiÅŸ, 'dünyanÄ±n sonunu getirmek isteyen' Kim Jong-un'un ekmeÄŸine yaÄŸ sürmemesi gerektiÄŸini söylemiÅŸti.

OBAMA'YA KÜFÜR ETMÄ°ÅžTÄ°

Kuzey Kore ile ilgili yorumlarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ABD BaÅŸkanÄ± Trump'la görüÅŸen ve Beyaz Saray'da buluÅŸmak üzere sözleÅŸen Rodrigo Duterte, geçtiÄŸimizin yÄ±lÄ±n son aylarÄ±nda Obama ile yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± polemik ile adÄ±ndan söz ettirmiÅŸti.

Duterte, Filipinler'in baÅŸkenti Laos'ta Obama ile yapacaÄŸÄ± görüÅŸme öncesinde, görüÅŸmede insan haklarÄ± konusunu gündeme getirmeye hazÄ±rlanan ABD BaÅŸkanÄ±'na 'o.. çocuÄŸu' demiÅŸti. Obama bu sözler üzerine Laos ziyaretini iptal etmiÅŸti.

Filipinler lideri, ABD'deki seçim kampanyasÄ± döneminde kendisini Trump'a benzetenlere ise, "O baÄŸnaz ben deÄŸilim" sözleriyle yanÄ±t vermiÅŸti.

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