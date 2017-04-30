Åžiddetli fÄ±rtÄ±na 5 can aldÄ± 50 yaralÄ± var

ABD'nin Teksas eyaletinde ÅŸiddetli fÄ±rtÄ±na nedeniyle 5 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybederken 50 kiÅŸi yaralandÄ±

ABD'nin güneyinde yer alan Teksas eyaletinin doÄŸusunu fÄ±rtÄ±na vurdu. Güçlü fÄ±rtÄ±na ve hortumlar özellikle "Canton" bölgesinde zarara yol açtÄ±. FÄ±rtÄ±na yüzünden onlarca araç ters döndü, aÄŸaçlar kökünden söküldü, birçok evin çatÄ±sÄ± uçtu ve zarar gördü.

Yetkililer fÄ±rtÄ±na ve hortumlarÄ±n verdiÄŸi hasarÄ±n boyutunun henüz belli olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Yetkililer halkÄ± fÄ±rtÄ±nanÄ±n etkili olduÄŸu bölgelere gitmemeleri konusunda uyardÄ±. Arama kurtarma çalÄ±ÅŸmalarÄ± devam ediyor.