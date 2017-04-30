Kuzey Kore lideri Kim Jong-unâ€™un Ã¶lÃ¼m kamplarÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±

Son dÃ¶nemlerde fÃ¼ze denemeleriyle gÃ¼ndemden dÃ¼ÅŸmeyen Kuzey Kore lideri Kim Jong-unâ€™un gizli hapishaneleri olduÄŸu ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Bu hapishanelerde Ã§alÄ±ÅŸan bir kadÄ±n yaÅŸananlara dair kan donduran aÃ§Ä±klamalarda bulundu

Eski kadÄ±n gardiyan Lim Hye-jin, Kuzey Kore’nin gizli hapishanelerindeki dehÅŸeti tüm dünyaya duyurdu. Åžimdiye kadar gizli tutulan Kim Jong Un’un ölüm kamplarÄ±nda mahkumlar insanlÄ±k dÄ±ÅŸÄ± muamelelere maruz kalÄ±yor.Lim Hye-jin mahkumlara günlerce yemek verilmediÄŸini gözleriyle gördüÄŸünü anlatÄ±yor. Eski gardiyan binlerce mahkumun açlÄ±ktan öldüÄŸünü, darp edildiÄŸini, tecavüze uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatta canlÄ± canlÄ± parçalara ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ya da boÄŸularak öldürüldüÄŸünü söylüyor.

'KAÇMAK Ä°STEYEN Ä°KÄ° KARDEÅžÄ°N BAÅžI KESÄ°LDÄ°'

Lim Hye-jin bir kere tanÄ±k olduÄŸu bir olayÄ± anlatÄ±rken hala ürperiyor. KadÄ±n gardiyan Kuzey Kore’nin daÄŸlarÄ±ndaki bir kamptan kaçÄ±ÅŸ planÄ±nÄ± yöneten 20’li yaÅŸlardaki iki erkek kardeÅŸin herkesin gözü önünde baÅŸlarÄ±nÄ±n kesildiÄŸine ÅŸahit oldu. KadÄ±nÄ±n anlattÄ±ÄŸÄ±na göre gençlerin ailesinden 7 kiÅŸi intikam için öldürüldü.

Bir diÄŸer olayda ise bir gardiyanÄ±n rastgele bir sorgulamasÄ± sÄ±rasÄ±nda genç bir kadÄ±n çÄ±rÄ±lçÄ±plak soyuldu. Lim Hye-jin ‘ Onlar mahkumlarÄ± insan olarak görmüyordu. Sadece hayvan gibi davranÄ±yorlardÄ±’ diyor.

'BEBEKLERÄ° CANLI CANLI YAKIYORLAR'

KadÄ±n mahkumlara sürekli tecavüz edildiÄŸini anlatan Lim, ‘MahkumlarÄ±n hayÄ±r deme ÅŸansÄ± yoktu. Tecavüz yüzünden eÄŸer bir kadÄ±n hamile kalÄ±rsa, kürtaj olmak zorundaydÄ±.Ya da iÄŸne ile öldürülüyorlardÄ±. EÄŸer hamilelik kürtaj olamayacak kadar ileri dönemdeyse bebek doÄŸunca ölene kadar dövlüyor ya da canlÄ± canlÄ± yakÄ±lÄ±yordu.' dedi.

Kuzey Kore’nin ölüm kamplarÄ±nda çalÄ±ÅŸan eski gardiyan Lim, Çin ile yapÄ±lan bir takas sonucu oradan kurtuldu. Åžimdi yaklaÅŸÄ±k 200 bin kiÅŸinin tutulduÄŸu Kuzey Kore’nin gizli hapishanelerinde yaÅŸanan korkunç olaylarla ilgili açÄ±klama yapabiliyor.

'KORKUNÇ SUÇLAR Ä°ÅžLEDÄ°K'

Lim Hye-jin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± korkunç deneyimlerle ilgili konuÅŸan ilk kadÄ±n gardiyan. O günlerle ilgili ÅŸunlarÄ± söylüyor:

' Bizi mahkumlara sempati duymamamÄ±z için manipüle ediyorlardÄ±. Korkunç suçlar iÅŸledik. Biliyorum onlar sadece normal insanlardÄ±. Kendimi çok suçlu hissediyorum.'

Kaynak: Milliyet