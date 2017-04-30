Dera'ya bomba yaÄŸdÄ± en az 10 sivil can verdi

Suriye'nin gÃ¼neyinde yer alan Dera il merkezine yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen hava saldÄ±rÄ±sÄ± sonucunda en az 10 sivil can verdi

Suriye'nin güneyindeki Dera il merkezinde, muhaliflerin kontrolündeki Dera Beled semtine düzenlenen ÅŸiddetli hava saldÄ±rÄ±larÄ± ve top atÄ±ÅŸlarÄ± sonucu en az 10 sivilin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi.Olay yerine intikal eden Sivil Savunma ekiplerinden Muhammed el-Yusuf, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, Dera'daki muhaliflerin kontrolündeki göçmen ailelerin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Dera Beled'e bugün çok yoÄŸun hava saldÄ±rÄ±larÄ± ve top atÄ±ÅŸlarÄ± düzenlendiÄŸini belirtti.Yusuf, saldÄ±rlar sonucu çoÄŸunluÄŸu çocuklardan ve kadÄ±nlardan oluÅŸan en az 10 kiÅŸinin öldüÄŸünü ve çok sayÄ±da kiÅŸinin de yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.BeÅŸÅŸar Esad rejiminin, saldÄ±rÄ±larda varil bombalarÄ± kullandÄ±ÄŸÄ± ileri sürüldü.Hava saldÄ±rÄ±larÄ±na Rusya'nÄ±n katÄ±lÄ±p katÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± henüz netlik kazanmadÄ±.