Papa'dan Kuzey Kore-ABD krizine iliÅŸkin Ã§Ã¶zÃ¼m Ã¶nerisi

Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco, ABD ile Kuzey Kore arasÄ±nda son dÃ¶nemde yaÅŸanan krize iliÅŸkin arabuluculuk Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±

MÄ±sÄ±r'a iki günlük bir ziyarette bulunan Papa Francesco, dün Kahire'den Roma'ya dönüÅŸü sÄ±rasÄ±nda uçakta gazetecilerin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±. Bir gazetecinin, Kuzey Kore krizini hatÄ±rlatarak "Bir nükleer savaÅŸtan söz ediliyor. (ABD BaÅŸkanÄ± Donald) Trump'la ve diÄŸer liderlerle görüÅŸürseniz ne söyleyeceksiniz?" diye sormasÄ± üzerine Papa ÅŸunlarÄ± söyledi:

"OnlarÄ±, sorunlarÄ± diplomasi yoluyla çözmek için çalÄ±ÅŸmaya davet edeceÄŸim. DiyaloÄŸu kolaylaÅŸtÄ±rabilecek, kendilerini arabulucu olarak öneren taraflar var. ÖrneÄŸin Norveç gibi yardÄ±ma her zaman hazÄ±r olan ülkeler var. Seçilmesi gereken yol, müzakare ve diplomatik çözüm yoludur."

Daha önce de dünyanÄ±n birçok bölgesinde yaÅŸanan çatÄ±ÅŸmalarÄ± "parçalar halinde bir dünya savaÅŸÄ±" olarak niteleyen Papa, bu benzetmesini yineledi ve "Müzakere çaÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±yorum, çünkü burada söz konusu olan insanlÄ±ÄŸÄ±n geleceÄŸidir. Bugün geniÅŸletilmiÅŸ bir savaÅŸ insanlÄ±ÄŸÄ±n büyük kÄ±smÄ±nÄ± yok edebilir, bu korkunç bir ÅŸey! ArtÄ±k duralÄ±m, diplomatik çözümler arayalÄ±m" diye konuÅŸtu.

Papa ayrÄ±ca, BirleÅŸmiÅŸ Milletler'in liderlik kapasitesinin "zayÄ±fladÄ±ÄŸÄ±" eleÅŸtirisinde de bulundu ve BM'yi "liderlik görevini yeniden üstlenmeye" çaÄŸÄ±rdÄ±.

Mülteci kamplarÄ±na toplama kampÄ± benzetmesi

Papa Francesco, sÄ±klÄ±kla deÄŸindiÄŸi ve BatÄ±'nÄ±n politikalarÄ±nÄ± eleÅŸtirdiÄŸi göç kriziyle ilgili de konuÅŸtu. Papa daha önce göçmenlerin tutulduÄŸu merkezleri "toplama kamplarÄ±na" benzetmiÅŸ ve bu yüzden hem Yahudi cemaatlerinden hem de Almanya'dan bazÄ± kesimlerin tepkisini çekmiÅŸti. Bir gazetecinin bu tepkileri hatÄ±rlatÄ±p "toplama kampÄ±" benzetmesinin bir "dil sürçmesi" olup olmadÄ±ÄŸÄ± sormasÄ± üzerine Papa'nÄ±n yanÄ±tÄ± ÅŸöyle oldu:

"Dil sürçmesi deÄŸildi. Gerçekten toplama kamplarÄ± olan mülteci kamplarÄ± var. Belki Ä°talya'da ve baÅŸka yerlerde de bunlardan var. Ä°nsanlar dÄ±ÅŸarÄ±ya çÄ±kmalarÄ±na izin verilmeden bir kampta kapalÄ± tutulduÄŸunda ne yapabilirler... KapalÄ± tutulmak lager (toplama kampÄ±) teÅŸkil eder."

Türk göçmenler örneÄŸi

Papa bu benzetmenin Almanya'da bazÄ±larÄ±nÄ± kÄ±zdÄ±rmasÄ±yla ilgili olaraksa, "AlmanlarÄ±n entegrasyon baÅŸarÄ±sÄ±nÄ± hep övdüm. Almanya'da okurken Frankfurt'ta topluma entegre olmuÅŸ ve normal bir hayat yaÅŸayan çok sayÄ±da Türk gördüm" dedi.

Bir gazeteci de, Papa'nÄ±n MÄ±sÄ±r'da yaptÄ±ÄŸÄ± bir konuÅŸmada "popülist demagoji" eleÅŸtrisinde bulunduÄŸunu hatÄ±rlatarak, Fransa'da gelecek hafta sonu yapÄ±lacak seçimlerde "FransÄ±z Katolikler de aÅŸÄ±rÄ± saÄŸdaki popülist birine oy vermeye meyilli görünüyorlar, onlara ne söylemek istersiniz?" diye sordu.

Papa bu soruya yanÄ±t verirken, "Her ülke istediÄŸi seçimi yapmakta özgürdür. (Fransa'nÄ±n) Ä°ç politikasÄ±nÄ± bilmiyorum. Avrupa'nÄ±n daÄŸÄ±lma tehdidi altÄ±nda olduÄŸu bir gerçek. Korku yaratan ve bu olguyu güçlendiren bir sorun var: Göç sorunu. Fakat unutmayalÄ±m ki, Avrupa yüzyÄ±llar boyunca göçmenler tarafÄ±ndan yapÄ±ldÄ±, o göçmenler biziz" ifadelerini kullandÄ±.

Kaynak: BBC Türkçe