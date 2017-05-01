Donald Trump uyardÄ± Kuzey Kore'yle savaÅŸta milyonlarca kiÅŸi Ã¶lÃ¼r

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Kuzey Kore'ye karÅŸÄ± girilebilecek bir savaÅŸta milyonlarca kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybedeceÄŸi uyarÄ±sÄ±nda bulundu

Amerikan CBS televizyonuna verdiÄŸi mülakatta baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ilk 100 gününün deÄŸerlendiren Trump, Kuzey Kore'nin nükleer denemelerini sürdürmesinin ülkesini 'çok da mutlu etmeyeceÄŸini' söyledi.

Trump, 'Bunun bir askeri müdahale anlamÄ±na mÄ± geleceÄŸi' sorusuna, "Bilmiyorum. GöreceÄŸiz" yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.Mülakat sÄ±rasÄ±nda Trump'a, seçim kampanyasÄ±na vaat ettiÄŸi gibi Çin'i "kur manipülatörü" olarak nitelendirip niterlendirmeyeceÄŸi de soruldu.

Trump'Ä±n bu soruya cevabÄ±, "SeçildiÄŸim anda bunu yapmayÄ± durdurdular" oldu.

Çin Devlet BaÅŸkanÄ± Xi Jinping'i, Kuzey Kore sorununa uluslararasÄ± bir çözüm bulunmasÄ±na yönelik çabalarÄ± nedeniyle öven Trump daha sonra sarfettiÄŸi sözlerle de bu konuda Çin ile iÅŸbirliÄŸine önem verdiÄŸini ve bu iÅŸbirliÄŸini tehlikeye atmak istemediÄŸini vurguladÄ±:

"Kuzey Kore belki de ticaretten daha önemli bir konu. Evet, ticaret önemli. Ama büyük bir savaÅŸta belki de milyonlarca kiÅŸi ölsün mü? Bu durum ticareti gölgede bÄ±rakÄ±yor."

Trump, Kuzey Kore'yi dizginlemeye yönelik giriÅŸimleri "bir satranç müsabakasÄ±na" benzetti, Çin'in Kuzey Kore'yi, nükleer silah sahibi olma arzusundan vazgeçmeye ikna etmesini umduÄŸunu söyledi.

Trump: Kim Jong-Un çok uyanÄ±k biri

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, CBS televizyonuna verdiÄŸi mülakatta Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'u da "çok uyanÄ±k biri" olarak nitelendirdi.

Kim Jong-Un'un çok genç bir yaÅŸta ülkesini yönetmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±na dikkat çeken Trump, Kuzey Kore'nin mutlaka durdurulmasÄ± gerektiÄŸinin altÄ±nÄ± çizdi.

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, CBS televizyonuna verdiÄŸi mülakat sonrasÄ±, Tayland ve Singapur baÅŸbakanlarÄ±yla yaptÄ±ÄŸÄ± telefon görüÅŸmelerinde Kuzey Kore krizini ele aldÄ±.

Kuzey Kore, Cumartesi sabahÄ± son bir hafta içinde ikinci kez baÅŸarÄ±sÄ±z bir balistik füze denemesi gerçekleÅŸtirmiÅŸti.

ABD ordusu Pasifik KomutanlÄ±ÄŸÄ± (PACOM) Sözcüsü Dave Benham, füzenin Kuzey Kore sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± aÅŸamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylemiÅŸti.

Daha önce ise Kuzey Kore ordusu, kuruluÅŸunun 85'inci yÄ±ldönümünü kutlamalarÄ± kapsamÄ±nda uzun menzilli top atÄ±ÅŸÄ± talimi yapmÄ±ÅŸ, ABD'nin bölgeye gönderdiÄŸi USS Michigan denizaltÄ±sÄ± ise Güney Kore'nin güneydoÄŸusundaki Busan LimanÄ±'na demirlemiÅŸti.

Kaynak: BBC Türkçe