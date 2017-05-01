Ä°ngiltere eski BaÅŸbakanÄ± Tony Blair siyasete geri dÃ¶nÃ¼yor

ABDâ€™yle birlikte Irak savaÅŸÄ±na girme kararÄ±yla bÃ¼yÃ¼k tepki Ã§eken Ä°ngiltere eski BaÅŸbakanÄ± Tony Blair siyasete yeniden geri dÃ¶nmeye karar aldÄ±

Ä°ngiliz The Mirror gazetesine konuÅŸan Blair, siyasete döneceÄŸini ÅŸu sözlerle duyurdu: “Ellerinizi kirletme ihtiyacÄ± duyarsÄ±nÄ±z ve ben de kirleteceÄŸim.”Brexit’le ilgili nihai anlaÅŸmanÄ±n ne olduÄŸunu henüz bilmediklerini ifade eden Blair, “Biz çok basit bir Ä°ngiliz ortak aklÄ±nÄ± savunuyoruz, bir baÅŸka ifadeyle, MuhafazakarlarÄ±n ortaya ilk atacaklarÄ± ÅŸeyi görelim. Zira Muhafazakar Parti ne pahasÄ±na olursa olsun Brexit’i getirmeye kararlÄ±” dedi.

Seçmenlere bir de uyarÄ±da bulunan eski Ä°ÅŸçi Partili BaÅŸbakan, “Tek pazar bizi ticari anlaÅŸmalarÄ±n Åžampiyonlar Ligi’ne sokar. Bir serbest ticaret anlaÅŸmasÄ± ise ikinci lig gibidir. Kendimizi küme düÅŸürüyoruz” ÅŸeklinde konuÅŸtu.

TEK NEDEN BREXIT DEÄžÄ°L

Blair ÅŸu sözleriyle siyasete dönme amacÄ±nÄ±n yalnÄ±zca Brexit’le baÄŸlantÄ±lÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da açÄ±k etti:

“DeÄŸiÅŸimle tanÄ±mlanan bir dünyada yaÅŸÄ±yoruz. Kültürel gerilimler var, insanlar göç konusunda, toplumlarÄ±nÄ±n deÄŸiÅŸim ÅŸekli, ekonomik gerilimler konularÄ±nda endiÅŸe duyuyor. Ä°nsanlar iÅŸlerinin niteliÄŸi, bir iÅŸlerinin olup olmayacaÄŸÄ± konularÄ±nda endiÅŸeli.”

Politik tartÄ±ÅŸmayÄ± biçimlendirmeye çalÄ±ÅŸmak üzere aktif rol oynayacaÄŸÄ±nÄ± ifade eden Blair, “BaÅŸÄ±mÄ± kapÄ±dan dÄ±ÅŸarÄ± uzattÄ±ÄŸÄ±m an biliyorum ki, tepemden aÅŸaÄŸÄ±ya bir kova bilinmez dökülecek fakat bunun için gerçekten heyecan duyuyorum” dedi.

Bir ÅŸeyler söylememiÅŸ olmasÄ±nÄ±n ülkeyi umursamadÄ±ÄŸÄ± anlamÄ±na gelmeyeceÄŸini, aksine Ä°ngiltere’yi umursadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Blair, tekrar milletvekili olmak adÄ±na, sürekli dünyayÄ± gezdiÄŸi hayÄ±r iÅŸleri için hafta 7 gün çalÄ±ÅŸmayÄ± bÄ±rakmayacaÄŸÄ±nÄ± da sözlerine ekledi.

Parlamento için yarÄ±ÅŸmayacaÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Blair, “Bir ÅŸeyleri siyasi bir harekete dönüÅŸtürebileceÄŸimden emin deÄŸilim ama insanlarÄ±n destekleyeceÄŸi bir fikirler bütünü olduÄŸunu düÅŸünüyorum” dedi.

Kaynak: Sözcü