Ä°ngiltere'de ÅŸok eden olay gerÃ§eÄŸi duyunca inanamadÄ±lar

Ä°ngiltere'de yaÅŸayan ve tÃ¼p bebek yÃ¶ntemiyle dÃ¼nyaya gelen iki arkadaÅŸ biyolojik babalarÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrenmek iÃ§in araÅŸtÄ±rmalara baÅŸladÄ±. GerÃ§eÄŸin ortaya Ã§Ä±kmasÄ±yla ise hayatlarÄ±nÄ±n ÅŸokunu yaÅŸadÄ±lar

Ä°ngiltere’nin Liverpool kentinde yaÅŸayan ve tüp bebek yöntemiyle dünyaya gelen Georgia Bond (19) ve Jack Bowman (26) isimli iki yakÄ±n arkadaÅŸ biyolojik babalarÄ±nÄ±n peÅŸine düÅŸtü. The Sun'Ä±n haberine göre ilk olarak Jack, genetik paylaÅŸÄ±mlarÄ±nÄ± Ä°ngiliz Ä°nsan Dölleme ve Embriyo Kurumu (The Human Fertilisation and Embryo Authority) ile paylaÅŸtÄ±.

1998 doÄŸumlu bir kÄ±z kardeÅŸi olduÄŸunu öÄŸrenen Jack, “Belki bir baÄŸÄ±mÄ±z vardÄ±r” diyerek arkadaÅŸÄ± Georgia’nÄ±n da kuruma baÅŸvurmasÄ±nÄ± saÄŸladÄ±. Ä°ki arkadaÅŸ gelen cevapla ÅŸaÅŸkÄ±na döndü.

Gençler, aynÄ± donörün spermleri sayesinde anne karnÄ±na düÅŸmüÅŸtü. OlayÄ± Facebook ve Twitter üzerinden duyuran kardeÅŸler, “Biz her zaman çok iyi anlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z için ‘Acaba kardeÅŸ miyiz?’ ÅŸakasÄ±nÄ± yapardÄ±k. Åžimdi gerçek oldu” diye yazdÄ±. PaylaÅŸÄ±m yalnÄ±zca Twitter’da 17 bin kez tekrar paylaÅŸÄ±ldÄ±. Ä°kili her ne kadar, Twitter üzerindeki kullanÄ±cÄ±lar tarafÄ±ndan “Ya arkadaÅŸtan öte bir iliÅŸkiniz olsaydÄ±, o zaman ne olurdu?” sorusuyla sÄ±kÄ±lmÄ±ÅŸ olsalar da sevinçlerine gölge düÅŸürmediler. Ä°ngiltere’de yaklaÅŸÄ±k 20 yÄ±ldÄ±r, 400 bin bebek sperm donörleriyle doÄŸuyor.